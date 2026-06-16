[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 15일 천마스퀘어 역사관에서 대구경북자동차경매협동조합, (사)대구광역시자동차매매사업조합, (사)대구광역시자동차검사정비사업조합과 미래자동차 전문인력 양성을 위한 일학습병행과정 협약식을 체결했다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 대구경북자동차경매협동조합 성태근 이사장, (사)대구광역시자동차매매사업조합 장원수 조합장, (사)대구광역시자동차검사정비사업조합 배진민 전무 등 대학 주요 관계자와 산업체 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 영남이공대는 일학습병행과정을 운영하고 자동차 산업 분야 직무역량 강화를 위한 교육 진행 및 국토부 인증 전기자동차 기술 교육훈련 프로그램 수료증 제공 등을 지원하게 된다.

협약 기관들은 일학습병행과정 참여 학생들의 채용 지원, 기업 홍보 및 채용정보 제공, 산업체 맞춤형 교육과정 컨설팅, 교육과정 운영 지원 등에 적극 협력하기로 했다.

영남이공대 이재용 총장은 “일학습병행과정을 통해 학생들이 현장 실무능력과 전문성을 동시에 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 산업체가 필요로 하는 우수 인재를 안정적으로 공급해 지역 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.