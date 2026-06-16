18일부터 델리 상품 할인 행사

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트·슈퍼가 지난 1월 선보인 가성비 델리 상품 ‘핫도그’가 출시 5개월만에 누적 판매량 100만개를 기록했다고 16일 밝혔다.

핫도그는 1개당 1500원으로 시중에서 판매되는 핫도그 대비 절반 이하 수준의 가격이다. 가격 절감을 위해 빵·소시지·피클·양파 등 핵심 원재료만 사용했다. 주요 재료는 손질된 상태로 공급받아 즉시 조리가 가능하도록 설계해 효율을 높였다.

핫도그가 포함된 롯데마트·슈퍼 ‘샐러드&샌드위치’ 상품군의 1~6월 누계 매출은 전년 동기 대비 약 48% 증가했다.

롯데마트는 18~24일 인기 델리 상품 할인 행사를 진행한다. ‘NEW 한통가아아득 치킨(팩)’을 9990원에, 기존 5입 구성에 3입 추가 기획 구성한 ‘NEW 함박 스테이크’는 1만1990원에 선보인다.

이채현 롯데마트·슈퍼 델리개발팀 MD(상품기획자)는 “앞으로도 우수한 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 델리 상품을 선보이겠다”고 말했다.