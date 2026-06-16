과달라하라 입성 후 첫 완전체 훈련 대 멕시코전 공격·수비 옵션 늘어

[헤럴드경제=조용직 기자] 부상 회복 중인 배준호(스토크시티)와 김태현(가시마)이 홍명보호 팀 훈련에 합류했다. 지난 12일 1차전을 결장한 오는 이들은 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 치르는 멕시코와 조별리그 A조 2차전부터 출전이 가능할 전망이다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 두 번째 경기를 사흘 앞둔 15일(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예에서 훈련을 진행했다.

배준호와 김태현은 지난 6일 과달라하라 베이스캠프 입성 뒤 처음으로 정상 훈련을 소화했다. 이로써 선수단 26명 전원이 훈련을 소화했다. 강상윤(전북), 윤기욱(서울) 등 훈련 파트너들까지 더하면 모두 28명이 함께 구슬땀을 흘렸다.

배준호는 지난달 31일 트리니다드토바고와 평가전에서 발목을, 김태현은 체코전 이틀 전 훈련에서 왼 발목 인대를 다쳤다.

대표팀 관계자는 이날 “무리한 동작만 피하면 정상 훈련을 소화하는 데 문제없는 상태”라며 “두 선수 모두 2차전 출전이 가능한 수준”이라고 밝혔다. 둘 중에선 김태현의 회복 속도가 더 빠르다. 배준호는 아직ㅈ 급격한 방향 전환이 불안한 것으로 전해졌다.

왼발잡이 센터백 김태현의 복귀로 홍 감독의 스리백 수비라인 옵션은 더 다양해졌다. 사전캠프에서 가장 좋은 몸 상태를 보인 선수 중 하나인 배준호까지 가세하면 측면 공격력이 한층 강화될 수 있다.

이날 공개된 초반 15분 훈련에서 선수들은 가벼운 러닝과 스트레칭으로 몸을 푼 뒤 공 돌리기를 하며 감각을 끌어올렸다.

패스 훈련 뒤에는 비공개로 본격적인 멕시코전 전술 훈련을 하며 ‘승리 공식’ 찾기에 주력했다. 훈련마다 경기 영상 등 자료를 통해 선수들이 감독의 전술의 이해도를 높이고 있다.