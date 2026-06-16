“입양 동포들의 모국 연결 문제도 강력히 추진할 것”

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 유럽을 순방중인 이재명 대통령은 15일(현지시간) 이탈리아 동포들을 초청해 오찬 간담회를 개최하고 동포사회와 직접 소통하는 시간을 가졌다.

26년만의 이탈리아 국빈방문을 계기로 마련된 이번 간담회에는 한인회 등 동포단체 관계자, 동포 원로, 민주평화통일자문회의 위원, 경제인, 종교·문화·교육계 인사, 입양동포 등 다양한 분야의 동포 80여 명이 참석했다.

이 대통령은 모두발언에서 “대한민국 국민이자 주권자들이 행정적인 문제 때문에 투표권을 행사하지 못하는 것, 주권을 행사하지 못하는 것은 참으로 심각한 문제”라며 “최대한 빨리 해결될 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.

그러면 “여러분 한 분 한 분이 대한민국의 품격이자 우리 외교의 가장 든든한 뿌리”라며 재외국민 보호와 영사 지원에 힘을 쏟겠다고 약속했다.

이 대통령은 “영문 면허증 문제 등에 대해서는 이탈리아 총리께도 직접 말씀을 드렸다. 약간의 장애가 있다고는 하지만 노력하고 있는 것이 분명하더라”며 “입양 동포들이 모국과 연결되도록 하는 문제도 강력히 추진할 것”이라고 소개하기도 했다.

이런 맥락에서 이 대통령은 “재외공관을 향해 소통을 강화하라고 지시했으나, 아직 부족한 것 같다”며 “또 재외공관이 쌀쌀맞게 대한다는 생각을 교민들이 많이 한다는데, 따뜻한 집처럼은 하지 못해도 최소한 동네 주민자치센터 정도의 친절함과 적극성은 가져야 하지 않겠나”라고 독려했다.

이탈리아 동포사회를 대표해 박용주 재이탈리아한인회장은 환영사에서 “최근 높아진 대한민국의 국제적 위상 속에서 조국에 대한 자부심과 긍지를 느끼고 있다”며 “대통령님의 이번 방문은 이탈리아 동포사회에 큰 기쁨과 힘이 되고 있다”고 말했습니다. 이어 “이번 방문이 한국과 이탈리아를 더욱 가깝게 이어주고 대한민국의 위상과 국익을 높이는 계기가 되기를 바라며 동포사회도 양국을 잇는 든든한 가교 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 밝혔다.

또 한국음식점을 경영하는 한 동포가 한국 문화와 음식 열풍을 타고 다른 국적민들도 너도 나도 한국 식당을 개업하는데 한국인이 하는 한인 식당에 대한 인증제도를 만들어서 보급하면 어떨까 제안하자 이 대통령은 동의하며 “한국 문화 상품의 질을 관리 유지하는데 큰 도움이 될 듯 하다. 귀담아 듣겠다”고 대답했다.

마지막으로 카를로 콜롬보 한인입양인단체 회장은 “뿌리는 결코 잊을 수 없으며 우리는 단 한 번도 한국인이 아니었던 적이 없다”고 말하며 “모든 한인입양인들이 자신의 두 조국 모두에서 인정받고 있다고 느끼게 되기를 바라며, 우리를 받아 준 이탈리아에 감사드리며, 우리를 다시 찾아 준 한국에도 감사드립니다”고 전했다.