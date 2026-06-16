중기부, 지식재산처와 협업 특허 빅데이터 결합해 유망 전략기술 발굴 중소 제조기업 R&D·글로벌 진출 지원 기대

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부와 지식재산처가 ‘2026 스마트제조 전략기술로드맵’ 수립에 공동 착수했다고 16일 밝혔다.

스마트제조 전략기술로드맵은 중기부가 추진하는 스마트제조 분야 특화 로드맵이다. 스마트제조 산업의 미래 기술 방향을 제시하고 중소 제조기업 중심의 연구개발 전략 품목을 도출하기 위해 마련됐다.

스마트제조는 생산 공정에 인공지능(AI)과 데이터, 자동화 기술을 접목해 생산성과 품질을 높이는 제조 혁신 전략으로 꼽힌다. 글로벌 제조업 경쟁이 디지털 전환 중심으로 재편되면서 주요국들은 AI 기반 제조기술과 지식재산 확보 경쟁을 강화하고 있다. 정부는 이번 로드맵이 중소 제조기업의 기술개발 방향을 제시하는 동시에 미래 성장동력 확보를 위한 나침반 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

지난해 추진된 로드맵에서는 스마트제조 7대 전략분야를 대상으로 ▷기술혁신형 ▷현장수요형 트랙을 운영해 총 49개 전략 품목을 도출했다. 올해는 지난해 발표한 AI 기반 스마트제조 3.0 전략에 따라 기존 스마트제조 7대 전략분야에서 스마트제조기술산업 특수분류안으로 분석 범위를 확대한다.

이번 로드맵은 스마트제조 분야에서 중기부와 지재처가 협업해 추진하는 첫 사례다. 중소 제조 현장의 수요와 특허 빅데이터 분석을 결합한 고도화된 전략기술 발굴 체계를 구축한다는 점에서 의미가 크다.

지재처는 ‘특허 빅데이터 기반 산업혁신 지원사업’을 통해 글로벌 특허동향, 기술경쟁 구도, 유망기술 분야 등에 대한 전문 분석을 지원할 예정이다. 실무적으로는 중소기업기술정보진흥원(TIPA)과 한국특허전략개발원(KISTA)이 협력해 사업을 수행한다. TIPA는 산업·기술 분석과 전략품목 도출을 담당하고, KISTA는 특허 빅데이터 기반 기술분석을 지원한다.

양 기관은 이번 로드맵을 통해 스마트제조 공급기업과 수요기업이 활용할 수 있는 고품질 전략정보를 제공하고, 향후 연구개발 투자 방향 설정, 기술사업화, 글로벌 진출 전략 수립 등에 로드맵을 활용할 계획이다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 “지재처와의 협업을 통해 스마트제조 전략기술 발굴의 객관성과 전문성을 높이고, 단순 기술개발(R&D) 정보제공에 그치지 않고, 중소 제조기업의 실행형 R&D로 이어질 수 있는 로드맵을 만들겠다”고 말했다.