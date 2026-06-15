복지부·교육부, 국립대병원 육성방향 발표 전공의 지역 국립대병원 배정 20%로 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 국립대학병원 육성을 위해 공공병원 임상데이터를 한곳에 모아 첨단 치료기술 개발의 기반을 마련하고, 지역별 의료수요를 고려해 특화 분야를 육성하는 방안을 추진한다.

전임교원을 계속 확대하고, 지역의사제가 현장에 안착할 수 있도록 전공의 배정을 20% 이상으로 확대해 수련과 전문의 정착을 돕는다.

보건복지부와 교육부는 15일 대전 충남대학교병원에서 이런 내용을 담은 ‘지역·필수의료 강화를 위한 국립대학병원 종합적 육성방향’을 발표했다.

정부는 수도권 의료 집중 심화로 수도권-비수도권간 의료 격차가 커지는 점을 고려해 국립대학병원의 임상·교육·연구 기능을 강화할 계획이다.

공공병원 임상데이터 플랫폼 구축해 임상·연구역량 강화

정부는 우선 국립대병원이 암 등 중증질환도 지역에서 치료하고, 응급·심뇌혈관질환 등 급성 필수의료 질환을 적시에 치료할 수 있도록 역량 강화를 추진한다.

이를 위해 관계부처와 협의해 전임교원을 지속해서 확충하고 인건비 규제를 개선함으로써 지역 국립대병원의 병상당 전문의 수(10병상당 약 2.3명)를 수도권 대형병원 수준(서울 5대 대형병원 기준 10병상당 약 4.3명)으로 늘린다.

인공지능(AI) 기술도 활용한다. 단기적으로는 민간에서 활용하는 AI 기반 진료시스템 도입을 통해 진단 보조, 실시간 모니터링을 하도록 지원하고, 중장기적으로는 AI가 적용된 차세대 병원정보시스템 구축을 추진한다.

지역별 의료수요와 병원별 강점을 고려한 특화 발전도 지원한다. 예를 들어, 산업단지가 집적된 동남권은 외상·재활 분야를 중점 지원하는 등 대표 특화 분야를 선정해 집중적으로 지원한다.

정부는 이와 함께 국립대병원의 중증·희귀난치질환 연구와 의료기술 혁신을 추진할 계획이다.

먼저 연구역량 강화를 위한 핵심 연구 장비 구축과 연구지원 전문인력 확보를 돕고, 병원이 지역 산업계·대학·연구기관과 공동으로 참여할 수 있도록 산학연병 협력 연구개발(R&D) 예산도 확대한다.

기존 보건의료 R&D 지원사업에 지역 국립대병원 참여를 늘리고, 연구비 지원을 넘어 연구 수행 경험 축적, 연구인력 양성, 산학연병 협력망 구축으로 이어지는 선순환 체계를 마련한다.

개별 병원이 단독으로 확보하기 어려운 임상데이터는 국립대병원 간 데이터 연계로 보완한다.

전체 국립대병원과 국립암센터 등 공공병원 임상데이터를 한곳에 모은 플랫폼(CDW)을 구축해 수도권 대형병원 수준의 데이터를 확보함으로써 국립대병원이 최신 항암제와 희귀난치 치료제, 첨단 치료 기술 개발 등에 참여할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

전공의 수련·정착 지원해 국립대병원 전공의 배정↑

정부는 또 국립대병원이 지역의사제 등 지역 필수의료 인재를 양성하는 핵심 교육기관이 되도록 지원한다.

전공의 정원의 17.8%가량인 지역 국립대병원 배정률을 20% 이상으로 높이고 임상교육훈련센터를 구축해 모의 실습(시뮬레이션) 기반 첨단 교육·프로그램을 제공하는 한편, 전공의 수련을 총괄하는 지도 전문의 교육프로그램도 국립대병원 중심으로 운영한다.

지역의사제의 안정적 정착을 위해 지방정부와 대학이 학생 단계부터 전공의 수련, 전문의 정착까지 전 주기에 걸쳐 지원하고, 지역 의사의 필수의료 분야 역량 강화를 위한 맞춤형 교육과정과 임상실습 프로그램 운영, 정주 지원도 추진한다.

국립대병원이 권역 내 협력 수련 프로그램을 기획·운영하고 지역 2차 병원·전문병원 등 다양한 의료기관과 연계한 협력 수련 과정을 확대하도록 해 전공의들이 중증·응급환자부터 지역사회 환자까지 다양한 환자군을 경험할 수 있도록 할 예정이다.

우수간호사 양성을 위해 간호대생-신규간호사-경력간호사까지 단계별 교육·훈련체계도 구축한다.

정부는 이와 별도로 국립대병원이 지역 의료기관 간 협력을 총괄하는 지휘부로 기능하도록 공공보건의료정책심의회 등 중앙정부 정책협의체에 국립대병원의 참여를 확대한다.

지역에서는 국립대병원장을 시도 필수의료위원회 공동위원장으로 임명하는 등 지역 필수의료 협력체계의 구심점이 되도록 하고, 개별 병원에 대해서는 필수·공공의료 성과 보상도 강화한다.

정은경 복지부 장관은 “지역에 믿고 치료받을 수 있는 국립대병원이 있다는 것은 곧 지역에서 안심하고 살아갈 수 있다는 의미”라며 “국립대병원이 지역 필수의료의 책임기관이자 연구·교육·공공의료의 핵심 거점이 될 수 있도록 지원을 늘리겠다”고 말했다.