지방정부·한국교통안전공단 합동 점검

[헤럴드경제=홍승희 기자] 폭염과 집중호우가 잦아지는 여름철을 앞둔 가운데 국토교통부가 광역버스 안전점검을 실시한다고 16일 밝혔다.

국토부 대도시권광역교통위원회는 오는 17일부터 7월 2일까지 16일간 폭염·집중호우 및 태풍 등 자연재해에 대비하고 수도권 출퇴근 시민의 교통안전을 확보하기 위해 ‘2026년 상반기 광역버스 합동 안전점검’을 실시한다.

점검은 대광위, 경기도, 인천시, 관할 시·군 및 한국교통안전공단과 합동점검 방식으로 추진된다.

점검 대상은 경기도 12개 시·군 준공영제 광역버스 26개 노선 193대와 인천시 민영제 광역버스 3개 노선 34대 등 총 29개 노선 227대다. 차고지 23개소에 대한 현장점검도 함께 실시한다.

이번 점검에서는 광역버스 안전운행과 직결되는 운수종사자 관리, 차량 안전관리, 운행 및 시설 관리 전반을 중점적으로 확인한다. 운행 전 음주확인 기록관리 실태, 주요 안전장치 작동 상태, 냉방·청결 관리 상태 등도 종합적으로 점검할 계획이다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 개선하도록 조치하고, 관계법령 위반사항에 대해서는 시정지시, 개선권고 또는 행정처분 등 후속조치를 실시할 방침이다.

지적사항에 대한 이행 여부를 지속적으로 확인하고 반복되거나 주요한 문제점은 향후 점검계획에 반영하여 광역버스 안전관리의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

김용석 국토부 대광위원장은 “광역버스는 많은 시민이 일상적으로 이용하는 핵심 교통수단인 만큼 작은 위험요인도 사전에 살피는 것이 중요하다”며 “관계기관과 함께 현장 안전관리 실태를 면밀히 점검해 시민이 보다 안심하고 광역버스를 이용할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 한국교통안전공단은 노선버스 교통사고 예방을 위해 ‘인공지능(AI) 안전운전 플랫폼을 활용한 노선버스 교통사고 예방 사업’을 추진 중이다.