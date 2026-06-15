[헤럴드경제=최원혁 기자] 브라질에서 한 20대 여성이 번지점프 직원들의 부주의로 안전줄 없이 40미터 높이에서 던져져 사망하는 참극이 발생했다.

13일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 이날 브라질 상파울루 리메이라에서 21세 여성이 번지점프 안전줄 없이 직원들에 의해 130피트(약 40미터) 높이에서 떨어져 사망했다.

당시 촬영된 영상에는 여성이 평소 번지점프 장소로 사용되지 않는 ‘해골 다리’ 가장자리로 끌려가 직원들에 의해 다리 아래로 던져지는 모습이 담겼다. 놀랍게도 안전줄은 연결돼 있지 않았다.

주변 사람들이 “로프!, 로프!”라고 외치지만 이미 그는 하네스에 안전줄을 연결하지 않은 채로 떨어진 이후였다. 추락 직후 주변에 있던 이들이 급히 심폐소생술(CPR)을 실시하고 구조대와 소방 당국이 현장으로 출동했으나 결국 여성은 현장에서 사망했다.

그는 번지점프 하기 전 자신의 SNS에 “도대체 누가 나를 다리에서 뛰어내리게 내버려둔 거야?”라며 농담조로 게시물을 올려 충격을 더했다.

이번 사건으로 현장에 있던 직원 3명을 포함해 총 6명이 체포됐다.

경찰에 따르면 용의자 두 명은 현장에서 도주를 시도했고 수풀이 우거진 지역에서 헬리콥터 추적 끝에 검거됐다.

사고가 난 다리는 ‘해골 다리’라는 뜻의 폰치 두 에스켈레투로 불리는 곳이다. 익스트림 스포츠 장소로 알려졌지만 안전 관리와 접근 통제 문제를 둘러싼 논란이 있었다고 현지 매체들은 전했다.