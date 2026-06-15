[헤럴드경제=민성기 기자] 이른바 ‘주사이모’ 논란으로 활동을 전면 중단한 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 애견 카페를 인수해 운영 중인 근황이 포착됐다.

15일 MK스포츠 보도에 따르면 최근 각종 SNS와 반려견 커뮤니티에는 입짧은햇님이 경기 파주시 소재 한 애견카페를 운영 중이라는 목격담이 게시되고 있다.

해당 애견 카페의 이전 운영자 계정은 지난 3월 “4월 1일부터 새로운 운영자 햇님 님께서 공간을 정비하신 후 새롭게 오픈하실 예정”이라고 공지한 것으로 확인됐다.

입짧은햇님이 반려견 운동장 시설을 점검하고 인테리어를 살피는 등 카페 개업을 준비하는 모습이 담긴 사진과 영상을 게재되기도 했다.

해당 카페는 약 1000평 규모의 천연 잔디 마당을 갖추고 있으며, 15kg 이하 반려견만 입장이 가능하다. 안전을 위해 14세 이하 어린이는 출입할 수 없는 노키즈존으로 운영된다.

1세대 먹방 유튜버인 입짧은햇님은 tvN ‘놀라운 토요일’ 등에 출연하며 활동했으나, 지난해 말 박나래 전 매니저의 폭로로 시작된 ‘주사이모’ 사태에 연루됐다는 의혹을 받으며 활동을 중단했다.

논란 이후 입짧은햇님은 입장문을 통해 “지인의 소개로 강남구의 병원에 (A씨를) 처음 만났기 때문에 의심의 여지 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다”고 해명하며 “저는 현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고, 예정에 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다”고 밝혔다.