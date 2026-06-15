“공소취소특검, 李·與 하반기 최우선 과제일 듯” “野, 재판 취소 시도 법안 강행 처리 막을 것”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘이 15일 이재명 대통령 관련 재판 취소 움직임에 대응하기 위한 특별위원회를 구성하고 위원장에 주진우 의원을 임명했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고원회의 직후 브리핑에서 “‘이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회’ 구성을 의결했다”고 밝혔다.

최 수석대변인은 “이 대통령과 더불어민주당이 후반기 국회 최우선 과제로 공소취소특검법 처리를 추진할 것으로 예상된다”며 “재판 취소 시도를 국민에게 알리고 관련 법안의 강행 처리를 막기 위해 특위를 설치했다”고 설명했다.

특위 위원장을 맡은 주 의원은 검찰 출신으로, 6·3 지방선거 당시 중앙선거대책위원회 산하 ‘공소취소 특검법 저지 특위’를 이끌며 관련 활동을 주도했다.

국민의힘은 선거 기간 운영했던 해당 특위가 종료됨에 따라 관련 대응을 이어가기 위해 상설 성격의 특위를 새로 꾸리고, 주 의원에게 위원장을 맡겼다고 설명했다. 최 수석대변인은 “지방선거 과정에서 활동했던 특위의 연장선상에서 주 의원이 역할을 계속 수행하게 된 것”이라고 말했다.