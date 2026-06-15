15일부터 후보자 국민 추천 접수 개시

[헤럴드경제=양영경 기자] 기획예산처가 특별성과포상제도를 국민 추천·심사 방식으로 전면 개편한다. 성과 중심의 공직문화를 확산하고 국민 눈높이에 맞는 성과 보상 체계를 구축하기 위한 조치다.

기획처는 제2차 특별성과포상 후보자에 대한 대국민 추천 접수를 시작한다고 15일 밝혔다.

지난 4월 실시된 제1차 특별성과포상에서는 내부 추천을 통해 후보군을 마련했으나 이번부터는 홈페이지에 대국민 추천 배너를 신설해 연중 상시 국민 추천을 병행한다.

심사 방식도 기존 내부·전문가 중심 평가에서 벗어나 국민 참여를 확대하는 방향으로 개편한다.

기획처는 ‘대국민 참여형 3단계 심사 모델’을 새롭게 도입해 공개 검증 절차를 강화한다. 이를 통해 ‘탁월한 성과에는 그에 상응하는 파격적인 보상이 따라야 한다’는 국정철학을 공직사회에 확산하고 국민이 공감하는 성과에 대한 확실한 포상을 실시한다는 계획이다.

새 심사 절차는 총 3단계로 운영된다. 1단계는 일반 국민이 참여하는 ‘국민공감투표’로 진행된다. 후보 과제의 성과를 시각화한 자료를 제공하고 투표 결과를 바탕으로 1차 순위를 산출한다.

2단계에서는 1단계를 통과한 후보 과제를 대상으로 외부 전문가와 내부 관리자가 참여하는 심층 토론 방식의 다면 검증을 실시한다.

최종 단계인 3단계에서는 대국민 공개 오디션을 열어 예산국민참여단, 출입기자단, 청년자문단 등 현장 심사단의 실시간 투표와 일반 국민의 온라인 투표 결과를 합산해 최종 수상작을 선정한다.

기획처는 “지속적인 동기부여와 혁신 문화 확산을 위해 특별포상금 등 금전적 보상과 함께 성과평가 가점 등 인사상 우대를 병행할 계획”이라며 “내부 메신저에 훈장 배지를 상시 표출해 수상자의 명예를 높일 것”이라고 밝혔다.