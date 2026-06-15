[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 율하점은 오는 19일부터 25일까지 2층 특설행사장에서 본격적인 여름휴가 시즌을 앞두고 ‘안다르 여름 상품 특가전’을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 행사에서는 휴가지와 일상에서 모두 활용하기 좋은 인기 애슬레저 상품들을 최대 약 75% 할인된 특별한 가격에 선보인다.

이와 함께 인기 이월상품을 다채롭게 선보이는 여름 수영복 시즌 매장도 함께 운영한다.