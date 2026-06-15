[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 율하점은 오는 19일부터 25일까지 2층 특설행사장에서 본격적인 여름휴가 시즌을 앞두고 ‘안다르 여름 상품 특가전’을 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 행사에서는 휴가지와 일상에서 모두 활용하기 좋은 인기 애슬레저 상품들을 최대 약 75% 할인된 특별한 가격에 선보인다.
이와 함께 인기 이월상품을 다채롭게 선보이는 여름 수영복 시즌 매장도 함께 운영한다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-06-15 12:11:13
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 율하점은 오는 19일부터 25일까지 2층 특설행사장에서 본격적인 여름휴가 시즌을 앞두고 ‘안다르 여름 상품 특가전’을 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 행사에서는 휴가지와 일상에서 모두 활용하기 좋은 인기 애슬레저 상품들을 최대 약 75% 할인된 특별한 가격에 선보인다.
이와 함께 인기 이월상품을 다채롭게 선보이는 여름 수영복 시즌 매장도 함께 운영한다.
월계·이문동 국평 18억 거래됐대서 가봤더니, 호가는 20억…사라지는 서울 중저가 [부동산360]
15일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 노원구 월계동 서울원아이파크 84m2 분양권이 지난달 14일 18억1160만원에 거래되며 18억원대를 처음 넘어섰고, 광운대 역세권 개발과 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 신설이라는 호재가 있지만 아직 인프라가 완성되지 않았다는 점을 고려하면 가파른 상승세로 서울 중저가 지역 아파트의 국민평형 84m2(이하
브래드 피트 ‘29살 연하’와 열애…자식들은 줄줄이 손절
[헤럴드경제=김성훈 기자] 할리우드 스타 브래드 피트(62)가 ‘29살 연하’ 새 연인 이네스 드 라몬(33)과 열애 중인 것으로 알려진 가운데, 전처 안젤리나 졸리와의 사이에서 낳은 자녀들은 개명을 통해 ‘피트’라는 아버지 성을 지우고 있다. 미국의 연예 매체 페이지 식스에 따르면, 브래드 피트의 아들 녹스(17)는 이달 초 학교를 졸업하며 졸업 증명서에 ‘녹스 졸리’라는 이름을 사용했다고 한 소식통이 전했다. 브래드 피트는 안젤리나 졸리와 2014년 결혼해 2019년 이혼했다. 두 사람은 입양아 3명, 친자 3명 등 총 6남매를 뒀다. 친자인 녹스는 이 중 막내다. 앞서 장남 매덕스(25)와 딸 샤일로(20)도 자신의 이름에서 ‘피트’를 지우고 개명한 바 있다. 한 소식통은 “안젤리나 졸리는 오랫동안 자녀들을 아버지로부터 멀어지게 하려는 노력이 완전히 성공한 것에 대해 매우 만족스러워하는 것 같다”며 “자녀들의 개명은 그녀의 목표였고, 성공했다”고 평했다. 또 다른 소식통은 “아
시멘트 회사 ‘삼표’가 직접 짓는다…성수 레미콘 터에 초고층 승부수[중기+]
[헤럴드경제=홍석희 기자] 시멘트와 레미콘 회사로 알려진 삼표그룹이 서울 성수동에서 초고층 ‘디벨로퍼’로의 변신을 시도한다. 45년 동안 서울 도심에 레미콘을 공급하던 성수동 공장 터에 최고 79층, 360m 규모의 복합단지를 세우겠다는 구상이다. 최근에는 성수 프로젝트의 독자 브랜드 구축에도 착수했다. 건설기초소재 기업 삼표가 원자재 공급자를 넘어 공간 기획과 브랜드 제작, 운영까지 하는 개발사로 사업의 무게중심을 옮기고 있는 셈이다. 9일 업계 등에 따르면 삼표그룹은 서울 성동구 성수동1가 옛 삼표레미콘 공장 부지에 ‘SGL(삼표 글로벌 랜드마크)’ 프로젝트를 추진 중이다. 골자는 서울숲 인근 부지를 초고층 업무·상업·주거 복합단지로 바꾸는 것이다. SGL은 최고 79층, 높이 360m 규모로 계획돼 있다. 계획대로 완공될 경우 롯데월드타워에 이어 서울에서 두 번째로 높은 초고층 빌딩이 될 것으로 삼표 측은 보고 있다. 성수동 부지는 삼표의 과거와 미래가 겹치는 상징적 공간이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.