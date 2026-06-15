15일부터 8개 분야 30개사 선발

삼성전자가 성장 가능성과 차별화된 역량을 갖춘 스타트업을 발굴하기 위해 ‘C랩 아웃사이드’(사진) 9기를 공개 모집한다고 15일 밝혔다. 삼성전자는 ▷AI ▷디지털헬스 ▷콘텐츠&서비스 ▷로봇 ▷소재·부품 ▷IoT ▷모빌리티 ▷ESG 등 총 8개 분야에서 30개사를 선발한다. 접수 기간은 오는 15일부터 26일까지다.

C랩 아웃사이드 9기 모집은 서울·대구·경북·광주 4개 지역에서 동시에 진행된다. 국내에 법인이 등록돼 있고 시리즈B 이하 투자 유치 단계 스타트업이 지원할 수 있다. 삼성전자 C랩 홈페이지에서 지원 가능하며 심사를 거쳐 11월에 최종 선발 기업을 발표할 예정이다.

C랩 아웃사이드는 국내 스타트업이 삼성전자와 접점을 넓히고 새로운 사업 협력 기회를 모색할 수 있도록 지원하는 오픈 이노베이션 프로그램이다.

삼성전자는 선발된 스타트업 가운데 사업 연계 가능성이 있는 경우 해당 사업부와 비즈니스 미팅 및 기술 검증(PoC) 등을 지원하며 구체적인 협업 방안을 모색하고 있다.

실제로 삼성전자와 PoC를 진행하는 스타트업도 늘고 있다. 지난해에는 C랩 아웃사이드 7기 스타트업 30개사 중 절반이 넘는 17개사가 삼성전자와 PoC를 통해 협업 가능성을 타진했으며 올해 선발한 8기 역시 PoC를 진행 중이다.

C랩 아웃사이드 8기에 선정된 컨피그인텔리전스는 로봇 파운데이션 모델 개발에 필요한 피지컬 AI 데이터 구축 및 합성 전문 기업으로 삼성전자와 함께 피지컬 AI 개발에 활용되는 데이터 확보에 협력하고 있다.

서민준 컨피그인텔리전스 대표는 “C랩 아웃사이드를 통해 삼성전자와 협력하며 실제 산업 현장에서 요구되는 데이터 구축 경험을 확보할 수 있었다”고 말했다. 이정완 기자