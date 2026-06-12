[연합]
[연합]

[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 A조 체코와의 경기에서 역전골을 터뜨리며 한국 축구 국가대표팀에 1승을 안겨준 오현규 선수가 지난 대회 등번호 없이 27번째 선수로 출전했던 과거 사연이 재조명됐다.

tvN 방송 예능 프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈)은 12일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 “4년 전, 2026 북중미 월드컵 때 등번호를 달고 뛰겠다고 약속한 오현규 선수가 해냈다”며 “체코전 역전골의 주인공, 오서방 오현규 선수의 월드컵 첫 득점 축하한다”고 전했다.

오현규는 지난 2022년 카타르 월드컵 이후 ‘유퀴즈’ 174회 ‘신과 함께, 국가대표 조규성’편에 출연했다. ‘유퀴즈’는 오 선수의 득점을 축하하며 “4년 뒤엔 당당히 등번호 달고 오길”이란 자막이 담긴 당시 방송화면도 함께 공개했다.

오현규는 지난 대회에서 대표팀 주장인 손흥민 선수 등 다른 선수들이 부상으로 인해 출전이 어려울 경우 긴급교체할 수 있는 예비선수로 참가했다.

대회 후 대표팀 선수들은 포상금을 받았지만 그는 최종 명단에 들지 못해 포상금을 받을 수 없었다. 이를 안타깝게 생각한 다른 26명의 선수들이 십시일반 돈을 모아 그에게 전달했다.

당시 오 선수는 인터뷰에서 “제가 위축되지 않도록 (동료 선수들이) 먼저 챙겨줬다. 본인들이 노력해서 받은 값이란 생각이 들었는데 그것을 제게 나눠주니 정말 감사했다”며 “(경기를 뛰는)기회가 생기는 게 제게는 좋을지 모르지만 (동료 선수가)부상을 당해 교체가 되는 거니 사실 형들이 안 다치고 경기를 뛰었으면 좋겠다는 생각을 많이 했다”고 말했다.

당시 작성했던 일기도 공개됐다. 일기에는 “앞으로 4년 간 준비해서 당당히 등번호 달고 오면 된다”며 “꼭 해내자 현규야, 이제 시작이다”라는 내용이 담겼다.

[연합]
[연합]

예비선수로 이름을 올렸던 그는 이번 대회에선 18번을 달고 그라운드를 밟았다. 후반 24분 주장 손흥민 대신 교체 투입된 그는 결국 11분 만인 후반 35분 역전골의 주인공이 됐다.

오현규는 경기 후 “일단 뭐라 말로 설명할 수 없는 감정”이라며 “오늘 사실 경기 전에 몸이 너무 안 좋았다. 열이 38도까지 오르면서 오늘 뛸 수 있을까 생각을 많이 했다”고 했다.

이어 “월드컵을 뛰는 거만으로도 감격스럽고 감사한 일”이라며 “감독님이 기회를 주셔서 골도 넣고 승리해서 스트라이커로서 다행이고 감사하다”고 말했다.

얼싸안고 있는 손흥민과 오현규 [연합]
얼싸안고 있는 손흥민과 오현규 [연합]

조규성 선수는 4년 전 방송에서 “오현규 선수와 김천 상무에서 함께 군생활을 했고 상무에서도 투톱으로 경기도 많이 뛰었다”며 “월드컵이라는 무대에서 뛰어도 절대 손색 없다고 생각한다”고 말했다.

그는 “제가 지켜봐왔지만 정말 노력을 많이 한 선수고 정말 좋은 선수라고 생각했다”면서 “최종 명단에는 들지 못했지만 같이 따라가는 결정을 하게 됐고 정말 멋있다고 생각했다”고 밝히기도 했다.

“6월 30일까지 휴무합니다” 한달 문 닫는 추어탕집, 왜 그런가 보니

“6월 30일까지 휴무합니다” 한달 문 닫는 추어탕집, 왜 그런가 보니

[헤럴드경제=한지숙 기자] 2026 북중미 월드컵 체코와의 경기에서 역전골로 짜릿한 역전승을 안긴 한국축구 국가대표팀 오현규 선수 부모가 운영하는 식당의 근황이 온라인
https://biz.heraldcorp.com/article/10770729

ygmoon@heraldcorp.com