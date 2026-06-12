회사 “국내 최대 함량 콘드로이틴 1200mg 함유”

광동제약이 퇴행성관절염 증상 완화에 도움을 주는 일반의약품 ‘콘드로파워1200경구용겔’(사진)을 출시했다.

신제품은 사람 연골과 유사한 구조의 소 연골 유래성분 ‘콘드로이틴설페이트나트륨’이 국내 최대 1회 함량인 1200mg 함유됐다. 관절건강은 초기부터 꾸준히 관리해야 하는 만큼 복용편의성을 높이고 섭취부담을 낮추도록 설계됐다.

흡수가 빠른 경구용 겔 제형으로, 알약을 삼키기 어려운 이도 물 없이 간편하게 섭취할 수 있게 했다. 천연 감미제인 자일리톨을 첨가해 부드러운 단맛으로 복용 순응도를 높였다고 광동 측은 설명했다.

특히 겔 제형은 투여 14일차부터 증상이 24% 감소했으며, 91일차부터 증상이 50% 감소하고 완화효과가 유지되는 것으로 확인된 SCIE급 논문도 있다고 한다.

광동 측은 “등산 등 야외활동으로 관절 사용이 잦거나 계단을 오르내릴 때 불편감을 느끼는 중장년층에게 도움이 될 수 있다. 경증 및 중등도 퇴행성 관절염에 효능·효과가 있다”고 했다.