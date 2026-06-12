[헤럴드경제=임세준 기자] FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스가 12일 대한민국 축구국가대표팀의 월드컵 첫 경기 체코전에 맞춰 달맞이광장바베큐 을지로 본점에서 카스 뷰잉펍을 운영했다고 밝혔다.

FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스는 월드컵 시즌에 맞춰 제품과 공간, 현장 프로그램을 연계해 소비자들이 월드컵 분위기를 카스와 함께 경험할 수 있도록 했다.