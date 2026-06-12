[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 김지선이 거침없는 입담을 과시한다.

13일 방송되는 JTBC 예능 ‘아는 형님’에는 연극 ‘사랑해 엄마’로 새 도전에 나선 코미디언 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 출연한다.

4남매 엄마로 ‘출산의 여왕’이라는 별명을 얻은 김지선은 “넷째는 35분 만에 낳고 걸어 나왔다”, “넷째쯤 되니 길이 뚫린 것 같았다”며 화끈한 입담을 뽐낸다.

45세에 자연 임신에 성공한 김효진은 “둘째 임신은 1~2% 확률의 기적 같은 일”이라며 당시의 감동을 전한다. 이어 “첫째가 동생을 정말 원했는데, 어렵다고 생각했는지 사람 말고 개라도 낳아달라고 했다”며 웃픈 일화를 공개해 모두를 웃게 만든다.

한편 연극 ‘사랑해 엄마’ 무대에 오르며 배우로 변신한 이경실은 “전라도 출신인데 극 중 경상도 사투리를 써야 해서 힘들었다”며 고충을 털어놓는다.

오는 13일(토) 밤 9시 방송