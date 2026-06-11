[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 소녀시대 멤버 수영(36)이 14년간 교제한 배우 정경호(42)와의 결별 소식이 알려진 뒤 첫 공식석상에 나선다.

수영은 오는 13일 오전 서울 마포구 상암월드컵공원 평화광장에서 열리는 ‘제12회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 대회’에 참석, 마라톤 참가자들과 함께 직접 코스를 달릴 예정이다. 행사의 수익금도 전액 시각장애인들의 복지를 위해 사용된다.

이는 지난 9일 정경호와의 결별이 알려진 후 첫 공개 행보다. 2012년부터 교제하며 연예계 대표 장수 커플로 응원받았던 두 사람은 최근 각자 활동으로 사이가 멀어진 것으로 알려졌다.

수영은 아버지가 희귀 안질환인 망막색소변성증으로 15년 넘게 투병 중인 것으로 알려져 있다.

그는 실명퇴치운동본부 홍보대사로 오랜 기간 활동해왔고, 2023년에는 실명질환 치료제 개발 연구 기금으로 3억 원을 기부하는 등 시각장애인과 유전성 망막질환 환우들을 돕는 활동에 앞장서왔다.

배우로도 활동 영역을 넓히고 있는 수영은 오는 7월 8일 개막하는 연극 ‘베니스의 상인’의 포셔 역으로 무대에 선다.