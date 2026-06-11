[헤럴드경제(광명)=임세준 기자] 11일 오후 경기도 광명시 L7 광명 바이 롯데호텔에서 직원들이 인피니티풀을 둘러보고 있다.
롯데호텔앤리조트는 이날 국내외 8번째 L7 바이 롯데호텔인 L7 광명 바이 롯데호텔을 오픈했다. L7 광명 바이 롯데호텔은 총 228실의 객실과 개폐형 인피니티풀, 올데이 다이닝 레스토랑, 바, 쿠킹 스튜디오, 미디어 라운지 등 다양한 부대시설을 갖춘 것이 특징이다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-06-11 15:31:40
[헤럴드경제(광명)=임세준 기자] 11일 오후 경기도 광명시 L7 광명 바이 롯데호텔에서 직원들이 인피니티풀을 둘러보고 있다.
롯데호텔앤리조트는 이날 국내외 8번째 L7 바이 롯데호텔인 L7 광명 바이 롯데호텔을 오픈했다. L7 광명 바이 롯데호텔은 총 228실의 객실과 개폐형 인피니티풀, 올데이 다이닝 레스토랑, 바, 쿠킹 스튜디오, 미디어 라운지 등 다양한 부대시설을 갖춘 것이 특징이다.
“한국, 체코 이기고 멕시코와 비긴다”…‘족집게 문어’ 이어 ‘점쟁이 푸마’ 등장
[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 한국이 체코를 꺾을 것이란 예측이 나와 눈길을 끈다. 이 같은 예상을 한 것은 멕시코 한 동물원의 푸마 ‘물록’이었다. 멕시코 매체 ‘데일리멕시코’는 9일(현지시간) 멕시코 과달라하라 동물원이 최근 동물들 먹이 선택 행동을 활용해 월드컵 경기 결과를 예상하는 이벤트를 진행
“진흙밭서 ‘금반지’ 발견해 대출 갚았다”…1억5000만원 ‘로또’ 된 금속탐지기
[헤럴드경제=김주리 기자] 영국의 한 전직 군인이 금속탐지기로 발견한 로마 시대 금반지가 약 1억5000만원의 가치를 인정받았다. 그는 보상금으로 주택담보대출을 갚은 것으로 전해졌다. 6일(현지시간) 데일리메일과 사우스웨스트 헤리티지 트러스트에 따르면 영국 윌트셔주 에임즈버리에 사는 전직 군인이자 트럭 운전사인 케빈 민토(68)는 지난 2017년 서머싯주 일민스터 인근 사유지에서 열린 금속탐지 행사에 참여했다가 로마 시대 금반지를 발견했다. 이 반지는 발견 지역 이름을 따 ‘일민스터 반지’로 불리는 이 유물은 무게 48g의 대형 금반지다. 반지에 박힌 보석에는 승리의 여신이 두 마리 말이 끄는 전차를 모는 모습이 새겨져 있다. 전문가들은 반지가 서기 279~297년경 제작된 것으로 추정하고 있다. 크기와 세공 수준 등을 고려할 때 로마 시대 고위 인사나 군 장성급 인물의 소유였을 것으로 추정된다. 아말 크레이셰 사우스웨스트 헤리티지 트러스트의 선임 큐레이터는 “정교한 금세공 기술과
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.