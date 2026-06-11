[헤럴드경제(광명)=임세준 기자] 11일 오후 경기도 광명시 L7 광명 바이 롯데호텔에서 직원들이 인피니티풀을 둘러보고 있다.

롯데호텔앤리조트는 이날 국내외 8번째 L7 바이 롯데호텔인 L7 광명 바이 롯데호텔을 오픈했다. L7 광명 바이 롯데호텔은 총 228실의 객실과 개폐형 인피니티풀, 올데이 다이닝 레스토랑, 바, 쿠킹 스튜디오, 미디어 라운지 등 다양한 부대시설을 갖춘 것이 특징이다.