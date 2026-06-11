[헤럴드경제=장연주 기자] 한 경찰간부가 부하 여성 경찰관들을 상습 성추행한 혐의로 재판에 넘겨진 가운데, 경찰청이 최근까지도 해당 간부를 ‘우수 경찰’이라고 홍보한 것으로 나타났다. 또 해당 간부는 과거 각종 강력사건을 해결한 공로로 국가훈장까지 받은 것으로 드러났다.

10일 MBC 보도에 따르면, 충남 천안의 한 경찰서 소속 50대 경감 A씨는 여성 경찰관 4명을 성추행한 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다.

경찰 조사 결과, A씨는 2024년 12월부터 지난해 5월까지 식당과 술집 등에서 후배 여경들의 신체를 접촉하는 등 강제추행과 업무상 위력을 이용한 추행 혐의를 받는다.

결국 피해 여성 경찰들은 지난해 5월 성추행 피해를 신고했다.

A씨는 20년 넘게 형사과와 여성청소년과 등 수사 부서에서 근무해왔으며, 내부 감찰을 거쳐 지난해 말 ‘해임’ 처분을 받았다.

과거 A씨는 각종 강력 사건을 해결한 공로로 국가 훈장까지 받은 것으로 확인됐다.

더욱 황당한 것은 성범죄 혐의로 재판을 받고 있는 경찰을 경찰청이 최근까지도 공식 블로그를 통해 A씨를 ‘대한민국 공무원상’ 수상자인 우수 경찰로 소개해왔다는 사실이다.

이에 대해 경찰청은 “징계 결과가 공표되지 않아 해당 경감의 성 비위와 해임 사실을 즉각 알지 못했다”는 답변을 내놨다.