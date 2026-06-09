[헤럴드경제=이명수 기자]‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에 ‘아스팔트 보수’ 세력의 동참이 이어지며 시위의 정치색이 짙어지는 모양새다.

연합뉴스에 따르면 시위 닷새째를 맞은 9일 자정께 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에는 성조기를 든 참가자가 적지 않게 보였다.

이날 현장에는 대형 성조기와 함께 ‘Stop the steal(표 도둑질을 멈추라)’ 등 부정선거 주장 단체가 즐겨 쓰는 구호·피켓이 등장했다.

한 참가자는 ‘MAGA’(마가·미국을 다시 위대하게)라 적힌 대형 피켓을 들고 현장을 돌아다녔다.

ROTC(학군사관) 모자를 쓰거나 단체복을 맞춰 입은 고령 참가자가 주변의 청년에게 “5·18을 아느냐”, “이승만 대통령이 왜 하야했는지 아느냐”고 ‘교육’하는 모습도 목격됐다.

정치적인 갈등을 유발할 수 있는 피켓도 적지 않았다.

일부 참가자는 건물 벽면이나 매표소 유리에 ‘경찰 무력진압 이재명 책임져라’, ‘윤석열이 옳았다’, ‘계엄은 정당했다’는 문구가 적힌 종이를 붙였다.

이 같은 정치적 메시지에 청년 참가자들이 반발하며 크고 작은 충돌도 빚어졌다.

오후 4시 20분께 핸드볼경기장 주차장으로 ‘범죄자 정권’, ‘검찰해체 사법장악’ 등 정부 비난 구호 현수막이 적힌 버스가 진입하자, 일부 참가자는 “정치를 개입하지 말라”며 버스를 두들기며 막아섰다.

오후 6시께에는 성조기를 판매하는 좌판을 일부 참가자의 항의로 접었다. 스케치북에 ‘재투표’ 구호를 적는 여성에게 진보단체 대학생진보연합(대진연) 아니냐며 욕설하는 중장년층을 경찰이 뜯어말리기도 했다.

다른 시위 참가자들은 구호를 외치거나 애국가를 부르며 평화롭게 시위를 이어갔다.

오후 5시께에는 교복을 입은 중·고등학생이 다수 참여했고, 휠체어에 탄 채 태극기가 그려진 피켓을 든 노인도 있었다. 저녁 시간이 지나자 아이와 함께 시위 현장을 찾은 부부들이 눈에 띄게 늘었다.

3살 아이를 유모차에 태운 채 태극기를 흔들던 30대 부부는 “아이에게 건강한 미래를 물려주고 싶다”고 말했다. 다른 부부는 “이게 나라냐”며 ‘부정선거’ 구호를 외쳤다.

날이 바뀐 오전 0시 현재 서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 올림픽공원 내 실시간 인구는 6천500∼7천명으로 집계됐다.

전날 공원이 가장 붐볐던 시간은 오후 9시로 1만2천∼1만4천명이 모였다.