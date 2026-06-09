[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 대회 관계자들에게 안전하고 위생적인 급식을 제공하기 위해 ‘급식 분야 공식후원사’를 공개 모집한다.

9일 대구시에 따르면 이번 급식 분야 모집은 세계마스터즈육상연맹(WMA) 임원과 심판 등 대회 관계자들에게 고품질의 급식 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

대상은 풍부한 현장 운영 경험과 역량을 갖춘 인근 지역 소재(법정속도 준수 시 1시간 이내 도착 가능) 위탁급식 사업자(기업)다.

참가를 희망하는 기업은 후원 참가신청서와 제안서 등 구비서류를 제출해야 하며 서류심사와 현장평가를 거쳐 공식후원사로 최종 선정된다.

선정된 기업에는 대회 로고 및 공식후원사 명칭 사용권, 각종 홍보매체를 통한 기업 브랜드 홍보 등의 기회가 제공된다.

접수 기간은 오는18일까지며 신청 방법과 자세한 내용은 조직위 홈페이지 또는 대구시청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 상세 문의는 조직위 마케팅팀으로 하면 된다.

진기훈 조직위 사무총장은 “국제육상도시 대구에서 열리는 글로벌 스포츠 축제의 성공적인 개최를 지원하고 전 세계에 대구와 기업의 브랜드를 알릴 수 있는 좋은 기회”라며 “전문성과 역량을 갖춘 기업들의 적극적인 후원 참여를 기대한다”고 말했다.

한편 35세 이상 생활체육인들의 대축제인 ‘2026대구세계마스터즈육상경기대회’는 오는 8월 22일부터 13일간 대구스타디움 일원에서 펼쳐진다. 전 세계 90개국 1만 1000여명의 선수단과 동반가족 등이 대구를 찾을 예정이다.