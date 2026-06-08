[헤럴드경제=최원혁 기자] 코미디언 신봉선이 과거 방송 활동과 시상식 부상으로 받은 금을 지금까지 처분하지 않고 보관해 온 사실을 전했다.

최근 신봉선은 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 과거 방송 출연 당시 받은 감사패를 보던 중 “신인 시절 퀴즈쇼 등에 나가면 황금열쇠를 줬는데, 아직 하나도 안 팔고 가지고 있다. 집에 열쇠가 몇 개 있다”고 밝혔다.

이어 집에서 보관 중인 순금 자산을 직접 인증했다. 공개된 목록에는 과거 예능 프로그램 ‘두뇌왕 아인슈타인’, ‘퀴즈! 육감대결’, ‘경제비타민’ 등에 출연하며 받은 황금열쇠를 소개했다. 아울러 ‘2015 MBC 방송연예대상’ 신인상과 특별상, ‘2021 MBC 방송연예대상’ 수상 당시 받은 금으로 된 메달도 함께 공개했다.

신봉선은 “예전에는 이렇게 인정이 넘쳤다”며 “아무튼 잘 모아두고 있다”고 했다.

한편 신봉선이 데뷔한 2005년 당시 금 시세는 한 돈(3.75g)당 약 6만원 수준으로 알려졌지만, 최근에는 80만원을 웃돌고 있다.