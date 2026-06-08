솔스티스(Solstice)가 ApexE3, 텐서릭스(Tensorix)와 전략적 파트너십을 체결하고 AI 인프라 금융 지원 사업을 공동 추진한다고 밝혔다.

이번 협력은 AI 인프라 구축에 필요한 금융 서비스와 AI 운영 환경을 연계하는 데 목적을 두고 있다. 이를 위해 3사는 AI 관련 자금 운용을 지원하는 디지털 자산 ‘aiUSX’를 공개했다.

이번 파트너십에는 솔스티스의 온체인 신용·자금관리 솔루션, ApexE3의 AI 플랫폼, 텐서릭스의 데이터 비보존 기반 AI 추론 클라우드 기술이 활용된다.

최근 데이터 주권과 개인정보 보호에 대한 관심이 높아지면서 주권형 AI가 새로운 인프라 모델로 주목받고 있다. 텐서릭스는 데이터가 외부에 저장되지 않는 프라이빗 AI 환경을 제공하고 있으며, ApexE3는 이를 기반으로 AI 플랫폼 생태계를 구축하고 있다.

AI 인프라 구축에는 GPU 확보를 비롯한 대규모 투자가 필요하다. 솔스티스는 온체인 금융 구조를 활용해 GPU 구매와 인프라 확장에 필요한 금융 서비스를 지원할 계획이다.

aiUSX는 AI 기업의 운영 자금 관리와 활용을 지원하기 위해 설계된 디지털 자산이다. 기업들은 운영 자금을 관리하면서 필요 시 AI 인프라 구축 및 운영에 활용할 수 있도록 구성됐다.

솔스티스는 AI 산업 성장에 따라 관련 금융 수요도 확대될 것으로 보고 AI 인프라 금융 생태계 조성에 주력하고 있다고 설명했다.

벤 나다레스키 CEO는 “기업들의 AI 활용이 확대되면서 인프라 운영 비용도 증가하고 있다”며 “aiUSX는 AI 관련 자금 운용과 인프라 금융 연계를 지원하기 위한 솔루션”이라고 말했다.

한편 3사는 향후 USX와 SLX를 ApexE3 및 텐서릭스 생태계 내 AI 에이전트 결제 수단으로 활용하는 방안도 검토하고 있다. 이를 통해 온체인 환경에서 AI 추론 서비스와 다양한 AI 서비스 결제 체계를 구축한다는 계획이다.