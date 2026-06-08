선관위원장 등 고발한 시민단체 조사 “위원장, 3월 임기 만료…사퇴는 기만”

[헤럴드경제=이영기 기자] 6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태에 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다. 검경 합동수사본부(합수본)도 조만간 출범한다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 오전 노태악 중앙선거관리위원회 위원장 등을 직무 유기 등 혐의로 고발한 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장을 불러 조사하고 있다.

이날 서울 강동구 강동경찰서에 출석한 김 사무총장은 “이번 일은 정치색과 관련 없이 국민이 소중하게 여겨야 할 참정권 문제”라며 “투표용지가 없다는 건 공산주의인 북한도 웃을 일이다”라고 말했다.

이어 “노 선관위장의 임기는 올해 3월까지였다. 사퇴는 기만이다”라며 “그동안 헌법 독립기구라고 주장한 선관위가 국민의 돈을 어떻게 사용했는지 명확히 드러내야 한다. 이것조차 부정한다면 헌법기관으로서 선관위 존재할 가치가 없다”고 지적했다.

김 사무총장은 선관위가 유권자 수의 1.1배의 투표용지 예산을 확보하고, 유권자 수의 50%에 해당하는 용지만 준비했다며 철저한 조사의 필요성을 강조했다.

경찰은 이날 조사를 시작으로 당시 선관위의 투표용지 배급 기준 준수 여부와 의사결정 과정 전반을 확인할 예정이다.

경찰은 선거 종사자들 대화방 내역을 확보하고, 선거 사무에 동원된 공무원들을 조사했다. 또 용지 부족으로 투표를 하지 못한 시민들과 인쇄업체를 특정해 조사하는 등 투표용지 부족 사태에 대한 수사를 진행했다.

경찰 관계자는“합동수사본부가 본격 운영될 때까지 경찰은 8일 고발인 조사를 진행하는 등 합수본 운영에 차질 없도록 더욱 신속하게 절차에 따라 필요한 수사를 진행할 예정”이라고 밝혔다.