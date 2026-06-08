독립 사업 파트너 형태 영업 인력 모집 성과 중심 보상체계·전문 교육 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아가 영업 경쟁력 강화를 위해 ‘세일즈 에이전트’ 제도를 도입한다고 8일 밝혔다.

스타트럭코리아는 지역별 고객 수요에 보다 신속하게 대응하고 영업 접점을 확대하기 위해 세일즈 에이전트 제도를 운영한다. 회사는 이번 제도 도입을 계기로 수입 트랙터 시장 내 우위를 더욱 공고히 하는 동시에 카고트럭과 덤프트럭 시장 공략에도 속도를 낼 계획이다.

모집 대상은 상용차 업계뿐 아니라 건설기계, 특장차, 산업재, 법인영업(B2B) 등 다양한 분야의 영업 경험을 보유한 인재다.

세일즈 에이전트는 독립적인 사업 파트너 형태로 활동하며 판매 실적에 기반한 성과 중심 보상 체계를 적용받는다. 선발된 인원은 벤츠 트럭 제품 교육을 비롯해 금융 프로그램, 준법·안전 교육 등 필수 과정을 이수한 후 본격적인 영업 활동에 나선다.

스타트럭코리아는 기존 직영 영업조직을 유지하면서도 보다 유연한 영업 체계를 구축해 지역별 고객 요구에 신속하게 대응한다는 방침이다.

또한, 제품 교육과 마케팅 지원, 영업 도구, 고객관리 시스템 등을 제공해 세일즈 에이전트가 영업 활동에 집중할 수 있도록 지원할 예정이다. 정기적인 교육과 시장 정보 제공을 통해 전문성 강화도 지속해서 지원한다.

동근태 스타트럭코리아 대표이사는 “세일즈 에이전트 제도는 단순한 인력 충원이 아니라 전문성과 도전정신을 갖춘 영업 인재들이 역량을 발휘할 수 있도록 설계된 새로운 비즈니스 모델”이라며 “성과 중심의 보상 체계를 바탕으로 우수 인재를 확보하고 고객과의 접점을 확대해 지역별 특성에 맞는 고객 대응 역량을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.