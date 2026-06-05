전기차 2만6000대 분량 BESS 건설 가속 “트로이카 드라이브 추진 총력” “‘친환경 에너지’ ESG 경영 노력 결실”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 호주 자회사 아크에너지를 통해 추진 중인 초대형 친환경 에너지 사업 ‘리치몬드 밸리 태양광·배터리 에너지 저장장치(BESS) 프로젝트(이하 리치몬드 밸리 프로젝트)’가 호주 정부의 각종 심사와 주요 인허가 절차를 모두 통과하면서 본격적인 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 점쳐진다.

고려아연은 호주 자회사 아크에너지가 최근 호주 송전망 사업자인 트랜스그리드와 전력시장 운영기관 AEMO로부터 리치몬드 밸리 프로젝트의 전력망 연결 승인을 획득했다고 5일 밝혔다.

이로써 고려아연은 개발계획 승인과 환경영향평가 승인에 이어 전력망 연결 승인까지 확보함으로써 사업 추진에 더욱 속도를 낼 수 있게 됐다. 아크에너지는 앞서 2025년 10월 NSW 주정부로부터 개발계획 승인을 획득했고 같은 해 12월에는 호주 연방 기후변화·에너지·환경·수자원부(DCCEEW)로부터 환경영향평가 승인을 받았다.

리치몬드 밸리 프로젝트는 호주 뉴사우스웨일스(NSW) 북동부 리치몬드 밸리 지역 내 머틀 크리크 인근에 2200MWh·275MW 규모의 장주기 BESS와 함께 200MW급 태양광발전소를 구축하는 대규모 신재생에너지 인프라 사업이다.

이는 220만㎾h 규모로, 서울시 일반 가정 약 7400가구가 한 달 동안 사용하는 전력량에 해당하는 규모다. 전기차 배터리로 환산하면 전 세계에서 많이 팔리는 전기차 테슬라 모델Y 약 2만6000대 분량의 배터리를 합한 수준이다.

고려아연 관계자는 “탈탄소, 친환경이라는 거스를 수 없는 시대적 흐름 속에서 새로운 성장동력을 찾아 도약하려는 최윤범 회장과 고려아연의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 노력이 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 차별화된 비전과 사업 성과를 통해 기업가치와 주주가치를 지속해서 제고해 나갈 것“이라고 말했다.

한편, 아크에너지는 리치몬드 밸리 프로젝트에 앞서 보우먼스 크리크 풍력발전소 1단계 사업에 대해 NSW 주정부 개발승인과 호주 연방정부 환경영향평가 승인을 획득했다.

아울러 2025년에는 NSW 주정부와 장기 에너지서비스계약(LTESA)을 체결하는 성과도 거뒀으며, 퀸즐랜드주와 태즈메이니아주 등에서 다양한 재생에너지 개발사업을 추진하며 호주 내 신재생에너지 포트폴리오를 확대하고 있다.