“진상 규명 필요...민주당도 반대 이유 없을 것” “노태악 선관위원장 등 전원 책임지고 사퇴해야” “선관위 개혁 스스로 손에 맡길 수준 넘어서”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 5일 중앙선거관리위원회의 투표소 투표용지 부족 사태와 관련해 국정조사와 특검(특별검사)을 추진하고, 국회 차원의 선관위 개혁 특별위원회 구성을 촉구했다.

장 대표는 이날 페이스북에 “반드시 진상을 규명하고 책임을 물을 것”이라며 이같이 밝혔다.

장 대표는 “이재명도 ‘문제 발생 요인을 명확히 밝히고 명확하게 책임을 물으라’고 지시했기에, 민주당 역시 반대할 이유가 없을 것”이라고 말했다. 그러면서 “조속한 국정조사 실시와 특검 추진을 강력하게 요구한다”고 강조했다.

그는 “노태악 위원장, 사무총장, 선관위원 전원은 이번 사태의 책임을 지고 사퇴해야 한다”며 “이를 거부할 경우 우리 당은 즉각 탄핵을 추진할 것”이라고도 했다.

이어 “선관위 개혁은 스스로의 손에 맡길 수준을 넘어섰다”며 “국회 차원의 ‘선관위 개혁특위’ 구성을 강력하게 촉구한다”고 목소리를 높였다.

또 “민주당이 진상 조사와 선관위 개혁을 방해한다면 스스로 선관위의 공범임을 자백하는 일이 될 것”이라며 “국민의 분노가 이재명과 민주당을 불사를 것”이라고 압박했다.