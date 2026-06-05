윤이나·유현조·강민지 공동 3위

[헤럴드경제=조용직 기자] 김세영이 US여자오픈 골프대회(총상금 1250만달러) 첫날 단독 2위로 올라서며 메이저 우승을 향해 힘찬 스타트를 끊었다.

김세영은 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라 컨트리클럽(파71)에서 열린 제81회 US여자오픈 1라운드에서 버디 5개에 보기는 1개로 막으며 4언더파 67타를 쳤다. 선두로 나선 제니퍼 컵초(미국·5언더파 66타)와는 1타 차다.

이 대회에서 2017년 공동 8위가 자신의 최고 성적인 김세영은 1라운드에서 페어웨이 안착률 71%와 그린 적중률 61%에 퍼트는 25개로 막으면서 안정적인 경기 운영을 펼쳤다.

10번 홀(파4)에서 출발한 김세영은 두 번째 샷을 홀컵 바로 앞에 떨어뜨려 버디를 완성한 뒤 11번 홀(파5)에서 연속 버디를 낚으며 기세를 올렸다. 전반에 2타를 줄인 김세영은 3번 홀(파3)에서 첫 보기를 범했지만 6∼9번 홀까지 3홀 연속 버디를 따내며 단숨에 단독 2위로 올라섰다.

특히 8번 홀(파4)과 9번 홀(파4)에선 8ｍ를 훌쩍 넘는 롱퍼트를 잇달아 떨어뜨리며 뛰어난 퍼트 감각을 자랑했다.

김세영은 경기가 끝난 뒤 “코스가 어려워서 홀마다 스스로 시험에 빠지는 것 같았다”라며 “오늘은 꽤 견고하게 플레이해서 기쁘다. 아직 사흘이 더 남아있어 기대하며 경기를 치르겠다”고 말했다.

함께 출전한 유현조, 윤이나, 강민지(이상 3언더파 68타)가 공동 3위에 오른 가운데 신지애와 2023년 이 대회 우승자인 호주 교포 이민지는 나란히 2언더파 69타로 공동 8위를 기록했다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 이번 시즌 2승을 거둔 세계랭킹 3위 김효주는 3오버파 74타에 그쳐 공동 87위로 늦걸음했다.