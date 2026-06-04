[헤럴드경제=박지영 기자]젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 내일 한국에 도착해 기업인들과 회동을 이어간다.

4일 연합뉴스에 따르면 엔비디아 측은 황CEO가 오는 5일 오후 1시께 김포공항을 통해 입국할 예정이다. 황CEO는 공항 터미널 바깥에서 간단히 입국 소감을 밝힌 뒤 서울 시내로 이동해 기업인들과 회동을 가질 것으로 보인다.

황CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다. 당시 황CEO는 서울 삼성동의 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 회장을 만났다. 오는 5일에는 서울 성수동 인근 한 삼겹살집에서 ‘삼소(삼겹살과 소주)’ 회동을 할 것으로 알려졌으나 홍대입구, 을지로 인근으로 변경될 가능성도 있다고 한다.

최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 이번 회동에 참석할 예정이다.

황 CEO의 방한은 최근 AI 반도체와 피지컬 AI, 로봇, 클라우드 인프라 분야에서 국내 기업들과의 협력 논의가 확대되는 가운데 이뤄졌다.

황 CEO는 방한 기간 국내 주요 기업인은 물론 스타트업들과 만나 반도체와 AI, 로보틱스 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다.