블록체인 기반 인증 네트워크 플랫폼 KGeN은 유통 공급량의 약 10% 규모인 2200만 개의 토큰을 소각하고, 인공지능 사업 매출과 토큰 운영 체계를 연계하는 ‘KGeN 2.0’ 모델을 도입했다고 4일 밝혔다.

KGeN에 따르면 현재 플랫폼은 60개국에서 약 6190만 명의 인증 사용자를 확보하고 있다. 또한 인공지능 및 로봇공학 연구기관에 학습 데이터를 제공하는 사업을 운영하고 있으며, 지난 3월 기준 연간 8350만 달러 규모의 매출을 기록했다고 설명했다.

이번에 소각된 2200만 개 토큰은 미청구 에어드롭 물량과 미판매 노드 할당분으로 구성됐다. 회사 측은 운영진 보유 물량과 재무 보유분은 이번 소각 대상에 포함되지 않았다고 밝혔다.

새롭게 도입된 KGeN 2.0 모델은 인공지능 연구기관과의 협력 사업에서 발생하는 일부 매출을 토큰 운영 체계와 연계하는 구조다. 회사 측은 관련 재원을 활용해 토큰 소각 프로그램을 운영할 계획이라고 설명했다.

KGeN은 운영 투명성 확보를 위해 거래 내역과 관련 매출 데이터를 제3자 감사를 거쳐 블록체인 네트워크상에 공개할 예정이라고 밝혔다.

마니쉬 아가르왈 KGeN 공동 창업자는 “인공지능 사업과 플랫폼 운영 구조를 연계하는 체계를 마련했다”며 “사업 성과와 플랫폼 운영의 연계성을 높이는 방향으로 모델을 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.