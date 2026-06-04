[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]무소속 박권현 청도군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 청도군수로 당선됐다.

박권현 청도군수 당선인이 4일 당선 소감을 통해 “이번 승리는 박권현 개인의 승리가 아니라 청도의 변화를 열망하고 새로운 미래를 선택한 위대한 군민 여러분 모두의 승리”라고 밝혔다.

이어 “선거 기간 동안 보내주신 뜨거운 성원과 매서운 채찍질 모두 청도를 향한 깊은 사랑임을 잘 알고 있다”며 군민들에게 감사의 뜻을 전했다.

또 “저를 지지해 주신 분들은 물론 다른 후보를 지지했던 군민들의 뜻까지 하나의 청도를 위한 마음으로 받들고 포용하겠다”며 “모든 군민이 함께 만들어준 소중한 결과를 가슴 깊이 새기겠다”고 강조했다.

박권현 당선인은 “선거는 끝났고 이제는 통합과 도약의 시간으로 가르지 않고 모든 군민의 목소리에 귀 기울이는 군수, 말이 아닌 발로 뛰는 군수가 되겠다”며 “”언제나 초심을 잃지 않고 청도군민의 가장 충직한 일꾼이 돼 위대한 청도의 시대를 활짝 열겠다“고 말했다.