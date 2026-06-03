OECD 각료이사회 참석차 양국 통상수장들 프랑스 파리 방문 산업부 “이익 균형 훼손되지 않도록 최선 다할 것”

[헤럴드경제=배문숙 기자]미국 무역대표부(USTR)가 강제노동 생산제품 관련해 우리나라를 상대로 12.5%의 추가 관세 부과를 예고한 가운데 양국 통상수장들이 조만간 프랑스 파리에서 회동을 갖고 관련 협의에 나선다.

현재 여 본부장은 ‘2026 경제협력개발기구(OECD) 각료이사회’ 참석차 파리를 방문 중이다.

산업통상부는 3일 “금명간 여한구 통상교섭본부장이 제이미슨 그리어 USTR 대표를 접촉해 이번 발표와 관련된 사안을 논의할 예정”이라고 밝혔다.

USTR은 2일(한국시간) 강제노동 생산제품 수입금지 관련 무역법 301조 조사 결과 보고서를 발표했다.

이에 따르면 한국은 강제노동으로 생산된 상품에 대한 수입 금지 조치를 효과적으로 시행하지 않았다는 이유로 12.5% 관세가 적용됐다.

한국과 같은 그룹에는 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 인도, 베트남 등 46개 경제권이 포함됐다.

유럽연합(EU)과 캐나다, 멕시코, 대만 등 14개 경제권은 강제노동 생산제품 수입금지 관련 국내적인 제도가 존재하거나 미국과 상호무역협정을 통해 강제노동 생산제품 수입금지를 약속했다는 이유로 10% 관세를 적용했다.

이번 조치는 USTR이 관련 조사를 시작한 지 약 3개월 만에 나온 결과다. USTR은 관세부과 대상 품목에서 무역확장법 232조 조치대상 품목들과 미국 내 생산이 충분하지 않은 특정 광물·원자재, 일부 항공기·의약품 등은 제외했다.

산업부는 “우리 정부는 USTR의 강제노동 생산제품 수입금지 조사 개시 이후 관계부처·주요 단체 등과 긴밀히 협의해 왔다”며 “이를 통해 무역법 301조 조치는 부적절하고 불필요하다는 입장을 담은 서면 의견서를 제출하는 한편 양자 협의 등을 통해 USTR과 긴밀히 소통하면서 대응해 왔다”고 소개했다.

이어 “정부는 향후 예정된 의견서 제출 및 공청회 등 절차를 통해 우리 정부의 강제노동 근절 노력을 적극 설명하면서 현재 조사가 진행 중인 과잉생산 분야 301조 조사 등을 종합적으로 감안해 기존 한미 관세 합의에 따른 이익 균형이 훼손되지 않도록 최선을 다할 계획”이라고 강조했다.