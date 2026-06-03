[헤럴드경제=안대용 기자] 이란의 드론 공습으로 쿠웨이트 국제공항의 운영이 중단됐다.

연합뉴스에 따르면 쿠웨이트 국방부의 사우드 압둘아지즈 알아트완 대변인은 3일 오전(현지시간) 성명에서 “오늘 쿠웨이트 국제공항의 1터미널이 적대적 이란 드론 여러기의 표적이 됐다”고 밝혔다.

이에 따라 공항 터미널에 상당한 물적 피해가 발생했으며, 여러 명이 다쳐 치료받았다고 설명했다.

쿠웨이트 항공당국은 이 공항의 모든 항공편 운항을 중단하고 착륙 예정이던 항공기들을 대체공항으로 회항시키기로 했다고 쿠웨이트 국영 KUNA 통신이 보도했다. 이달 1일 쿠웨이트 국제공항 1터미널의 국제선 여객기 운항이 재개된 지 이틀 만이다.

이 공항은 지난 2월 28일 미국·이스라엘이 이란에 대한 군사행동을 전격 개시한 직후 이란의 주변국에 대한 보복 공습으로 피해를 입고 한동안 정상 운영을 하지 못했다.

이날 이웃 국가 바레인의 군 당국도 이란에서 날아온 미사일 3기와 드론 여러 기를 격추했다며 “이란이 민간 시설을 노린 체계적 적대행위를 이어가고 있으며 이는 국제인도법을 명백히 위반하는 행위”라고 비난하는 입장을 냈다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 바레인의 미국 해군 5함대 기지와 쿠웨이트의 미국 공군기지를 미사일과 드론으로 타격했다고 주장했다. 그러자 미군 중부사령부(CENTCOM)은 이란의 모든 공격이 실패했다고 반박한 바 있다.