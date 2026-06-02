최근 분양시장에서 교통과 교육, 생활 인프라를 갖춘 단지를 중심으로 관심이 이어지는 가운데, 대전 도안신도시에서 공급되는 ‘도안자이 센텀리체’가 선착순 계약을 진행하고 있다.

선착순 계약은 만 19세 이상이면 청약통장 보유 여부나 주택 소유 여부와 관계없이 계약할 수 있다. 수요자는 원하는 동·호수를 직접 선택할 수 있으며, 청약 당첨 여부와도 무관하게 계약이 가능하다.

계약 조건도 눈길을 끈다. 단지는 1차 계약금 1,000만원 정액제를 적용했으며 계약금을 3회에 나눠 납부할 수 있도록 했다. 3차 계약금 납부 시점은 계약 후 약 5개월 뒤인 오는 11월로 예정돼 있다. 또한 중도금 납입 전 전매가 가능하다.

단지는 입주자의 초기 부담을 낮추기 위해 일부 옵션도 무상 제공한다. 현관 3연동 자동중문을 비롯해 이탈리아산 포세린 타일, 시트 패널 등이 포함된다.

도안자이 센텀리체는 도안신도시 2단계 개발지구에 공급되는 브랜드 아파트다. 도안신도시 내 신규 공급이 약 2년 만에 이뤄지는 만큼 지역 내 신규 주택 수요의 관심을 받고 있다.

교통 여건으로는 대전도시철도 2호선 트램 용계역(예정)을 도보권에서 이용할 수 있다. 대전도시철도 2호선은 현재 사업이 추진 중이며 개통 시 대전 주요 생활권 접근성이 개선될 것으로 전망된다.

교육 환경도 갖췄다. 단지 인근에는 초등학교와 고등학교 신설이 추진 중이며, 중학교 역시 계획돼 있어 향후 초·중·고교를 도보로 이용할 수 있는 교육 환경이 조성될 예정이다.

주변 개발사업도 진행 중이다. 인근에서는 서남부종합스포츠타운 조성사업이 추진되고 있으며, 약 35만㎡ 규모의 중앙공원 조성 계획도 예정돼 있다.

한편 도안자이 센텀리체 견본주택은 대전광역시 유성구 용계동에 마련돼 있으며, 입주 예정 시기는 1단지 2029년 10월, 2단지 2029년 12월이다.