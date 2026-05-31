[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 28일 천마역사관에서 대구우체국, 한국우편사업진흥원과 함께 재학생과 지역 주민의 편지문화 활성화 및 정서 함양을 위한 ‘느린우체통 설치·운영 협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 영남이공대 권기홍 교학부총장과 대구우체국 이규성 총괄국장, 한국우편사업진흥원 오광수 디지털우편사업처장 등 관계자들이 참석했다.

세 기관은 영남이공대 캠퍼스 내 느린우체통을 ‘1년 후의 나를 만나는 시간, 미래의 편지’라는 주제로 공동 운영한다.

영남이공대는 느린우체통의 설치, 운영 및 관리를 담당한다.

대구우체국은 느린우체통 운영 지원과 함께 접수된 우편물이 정해진 일정에 맞춰 정확하게 배달될 수 있도록 우편 서비스를 제공한다.

한국우편사업진흥원은 편지문화 확산과 느린우체통 활성화를 위해 맞춤형 엽서 제작을 지원한다.

영남이공대 권기홍 교학부총장은 “느린우체통이 학생과 지역 주민들이 잠시 일상을 멈추고 서로의 마음을 전하는 따뜻한 문화 콘텐츠로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.