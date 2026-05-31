[헤럴드경제=양대근 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 “서울시민 여러분, 저를 정부 국무회의에 ‘시민의 대표자’로 보내달라”면서 “국무회의에 참석해 현 정부를 견제하겠다”고 강조했다.

오 후보는 이날 종로구 관철동 선거캠프에서 기자회견을 열고 “서울시민의 삶을 지키고 서울의 미래를 결정할 선거가 이제 3일 앞으로 다가왔다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “저에게 한 번 더 서울시장직을 허락해 주신다면 민선 9기 임기 시작 직후 열리는 국무회의에 참석해 ‘서울시민 5대 명령’‘을 대통령 앞에서 설명하고 관철하겠다”고 했다. 장관급 예우를 받는 서울시장은 지방자치단체장 중 유일하게 국무회의에 참석해 발언권을 행사할 수 있다.

오 후보는 국무회의 참석 시 이재명 대통령에게 고언할 서울시민 5대 명령으로 ‘3대 긴급 부동산정책 개선안’과 ‘2대 민생경제·민주주의 회복 제언’을 제시했다.

부동산 부문에서는 정비사업 이주비 대출 규제와 조합원 지위 양도 제한 해제를 골자로 한 재개발·재건축 정비사업의 여건 정상화, 전월세난 해결을 위한 민간 임대주택 공급 활성화, 부동산 세금폭탄 예방 장치 마련 등을 내세웠다.

오 후보는 “1주택자 장기보유특별공제까지 폐지하면 어쩔 수 없이 집을 팔고, 이사 갈 때 막대한 손해를 보게 된다”며 “1주택자 장특공은 현행대로 유지돼야 한다”고 말했다. 이어 “서울 중위가격 이하 1주택의 세 부담을 물가상승률 이하로 제한하고, 재산세는 현재 주택가격 수준을 반영해 과세표준 구간을 합리적으로 조정해야 한다”며 “모두 정부와 머리를 맞대고 대안을 찾겠다”고 덧붙였다.

민생경제와 민주주의 회복을 위해서는 수도권 규제 완화, 공소 취소 저지를 국무회의에서 제언하겠다고 밝혔다.

오 후보는 “대통령 공소 취소는 새로운 계급제 신분사회의 서막”이라며 “공소 취소는 이 정권 자멸의 신호탄임을 납득시킬 자신이 있다”면서 정원오 더불어민주당 후보를 향해서도 “이재명 대통령이 선택한 허수아비”라며 공세를 폈다.