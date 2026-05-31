어린이 참가자·가족 6000여 명 찾아 분리수거 체험 등 다양한 친환경 프로그램 구성

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로는 환경 보호의 중요성을 알리기 위해 마련한 어린이 환경 축제 ‘제5회 에코그린데이’가 성황리에 마무리됐다고 31일 밝혔다.

‘바다의 날’(5월 31일)을 맞아 환경 보호의 소중함을 알리고 친환경 실천 문화를 확산하기 위해 지난 30일 충북 청주시 오창호수공원에서 열린 이번 행사에는 어린이 참가자와 가족 등 6000여 명이 모였다.

메인 프로그램인 ‘어린이 그림 그리기 대회’는 유치부부터 초등학생까지 참가해 ‘환경을 지키는 어린이 특공대’라는 주제로 열렸다. 외부 심사위원단의 공정한 심사를 거쳐 대상 3명, 최우수상 3명, 우수상 9명, 장려상 9명, 특선 15명 등 총 39명의 어린이들이 수상의 기쁨을 누렸다.

부문별 대상은 유치부 오창해든유치원 임서연 어린이, 초등 저학년부(1~3학년) 천안불무초등학교 2학년 성은우 어린이, 초등 고학년부(4~6학년) 아산탕정초등학교 4학년 이엘라 어린이에게 돌아갔다.

올해 축제에는 에코프로 대학생 봉사단 ‘에코브리지 7기’가 참여해 환경 체험 부스를 운영하고, 친환경 제품 만들기와 분리수거 게임, 에코 플리마켓, 버스킹 공연 등 가족 모두가 즐길 수 있는 문화 행사가 이어졌다.

연창교 에코프로 부사장은 개회사를 통해 “행사에 참석해주신 모든 학부모님과 어린이 여러분께 진심으로 감사드린다. 오늘 그리는 그림 한 장, 체험 한 번이 환경을 지키는 든든한 힘이 되길 바란다”며 “ 앞으로도 지역사회와 상생하며 미래 세대가 건강한 환경 속에서 성장할 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 에코프로는 이달 초 가족사를 중심으로 임직원들이 가족에게 평소 전하지 못했던 마음을 편지에 실어 보내는 ‘감사 편지 쓰기’ 이벤트를 진행한 것은 물론 임직원 자녀들이 부모님의 일터를 직접 방문하는 초청 이벤트를 시행하는 등 구성원 가족들이 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 운영해 오고 있다.