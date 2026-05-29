[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 대구 달서구 도원동행정복지센터 3층에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄지어 서 순서를 기다리고 있다.
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입력 2026-05-29 09:58:02
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 대구 달서구 도원동행정복지센터 3층에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄지어 서 순서를 기다리고 있다.
서울시, ‘서소문 고가 붕괴’ 압수수색에 “원인규명 위해 협조”
[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인한 경찰의 압수수색에 대해 “사고 원인을 규명하기 위해 적극 협조할 것”이라고 밝혔다. 서울시는 29일 “이번 (서울시) 도시기반시설본부 압수수색은 서소문 고가 철거현장 무너짐 사고의 원인 규명을 위한 수사 절차로 이해하고 있다”며 “수사기관은 시공사와 함께 발주기관인 서울시를 대상으로 관련
김수현 측 ‘김세의 300억 금융치료’ 예고했다…“작년에 120억 소송 냈는데 현재 피해는 더 커”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 김세의 가로세로연구소 대표가 AI로 증거를 조작해 배우 김수현에 대해 허위 사실을 유포한 혐의로 구속된 가운데, 김수현 측이 김 대표를 상대로 ‘300억원대 손해배상 소송’을 진행할 뜻을 밝혔다. 김수현 측 고상록 변호사는 28일 MBC 라디오 ‘뉴스투데이’에 출연해 “작년에 사건 발생하자마자 소가를 추산해서 120억 원으로 손해배상 소송을 접수했다”라며 “지금 시점에서 산정한 실제 피해 규모는 경제적 손실만 그보다도 훨씬 크다”라고 말했다. 이어 “현 시점에서 손해를 재산정하고 필요하면 소가를 높일 수 있다”라며 “저희가 수사기관에 이런 피해를 입었다고 제출한 자료에 따르면 한 300억 원 정도 손실이 있는 상황”이라고 밝혔다. 김 대표는 김수현에 대해, 배우 고(故) 김새론이 미성년자 시절부터 교제를 했다고 주장했고, 김새론에게 채무 변제를 압박해서 김새론을 죽음에 이르게 했다는 식의 허위 사실을 주장한 혐의 등으로 지난 26일 구속됐다. 김 대표는 허
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이