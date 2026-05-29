김수현 측 ‘김세의 300억 금융치료’ 예고했다…“작년에 120억 소송 냈는데 현재 피해는 더 커”

[헤럴드경제=김성훈 기자] 김세의 가로세로연구소 대표가 AI로 증거를 조작해 배우 김수현에 대해 허위 사실을 유포한 혐의로 구속된 가운데, 김수현 측이 김 대표를 상대로 ‘300억원대 손해배상 소송’을 진행할 뜻을 밝혔다. 김수현 측 고상록 변호사는 28일 MBC 라디오 ‘뉴스투데이’에 출연해 “작년에 사건 발생하자마자 소가를 추산해서 120억 원으로 손해배상 소송을 접수했다”라며 “지금 시점에서 산정한 실제 피해 규모는 경제적 손실만 그보다도 훨씬 크다”라고 말했다. 이어 “현 시점에서 손해를 재산정하고 필요하면 소가를 높일 수 있다”라며 “저희가 수사기관에 이런 피해를 입었다고 제출한 자료에 따르면 한 300억 원 정도 손실이 있는 상황”이라고 밝혔다. 김 대표는 김수현에 대해, 배우 고(故) 김새론이 미성년자 시절부터 교제를 했다고 주장했고, 김새론에게 채무 변제를 압박해서 김새론을 죽음에 이르게 했다는 식의 허위 사실을 주장한 혐의 등으로 지난 26일 구속됐다. 김 대표는 허