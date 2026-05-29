[사진=김병진 기자]
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[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 대구 달서구 도원동행정복지센터 3층에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄지어 서 순서를 기다리고 있다.


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