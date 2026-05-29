‘고위’ 기술 품목 수출 증가율 제일 높아

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국의 수출이 반도체 등 IT 부문을 중심으로 한 ‘양극화 성장’을 하고 있다는 지적이 제기되는 가운데 비IT 부문 수출도 선방하고 있다는 내용의 한국은행 보고서가 나왔다.

한은이 29일 발표한 ‘비(非) IT 수출의 주요국 간 경쟁 상황 평가’ 보고서에 따르면 세계 비IT 중화학공업 제품 시장에서 한국의 점유율은 2019년 3.9%에서 2024년 4%로 0.1%포인트 올랐다. 같은 기간 독일과 일본은 각각 12.4%에서 11.1%로, 6.9%에서 5.6%로 1.3%포인트씩 떨어진 것과 대조적이다. 중국은 11%에서 14.6%로 3.6%포인트 상승했다.

보고서는 “세계 시장에서 중국이 기술력 제고, 생산능력 확대 등을 기반으로 점유율을 전반적으로 끌어올림에 따라 일본, 독일 등 전통 제조강국의 점유율은 하락했지만, 한국의 점유율은 유지됐다”고 평가했다.

이어 “중국의 점유율 상승 품목에서 우리 제품도 동반 상승하는 경향이 있었고 한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 하락하는 경향이 있었다”며 “우리 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일, 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사한다”고 분석했다.

특히 한국은 기술 수준이 높은 품목들에서 상대적으로 더 양호한 성과를 거둔 것으로 나타났다. 한은이 세부 품목들을 제품복잡성지수(PCI)에 따라 4분위로 나눠 분석한 결과 2020∼2024년 한국의 고위 품목 수출 증가율은 연평균 6.8%로, 저위(3.3%), 중저위(3.0%), 중고위(2.1%) 품목 증가율보다 높았다. 그만큼 한국 비IT 부문 수출 제품들이 고도화됐다고 해석 가능한 대목이다.

고위 품목만 비교하면 중국의 수출 증가율(11.8%)보다는 낮았지만, 독일(5.2%), 일본(2.3%) 등보다는 높았다. 이는 과거 독일과 일본이 점유하던 시장을 중국과 한국이 일부 대체하는 모습과 부합한다고 보고서는 설명했다.

그 밖에 미국의 상호관세 부과 후 한국의 대미 비IT 수출도 상대적으로 선방하고 있다고 평가했다.

작년 2분기부터 올해 1분기까지 한국의 비IT 관세 대상 품목 대미 수출은 전년 동기보다 12.8% 감소했지만, 미국 내 점유율은 0.4%포인트 떨어지는 데 그쳤다. 중국(-1.9%포인트), 일본(-2.1%포인트), 독일(-2.2%포인트) 등보다 나았다.

한은은 “중국산 제품에 상대적으로 높은 관세가 부과됨에 따라 한국 제품이 미국 시장에서 중국 제품을 대체한 효과가 일부 있었기 때문”이라며 “미국의 대중국 고관세 부과에 따른 반사 혜택이 일부 있었다”고 말했다.