홍콩 배우·중화권 인플루언서 협업…인스타·샤오홍슈 콘텐츠 공개

떡볶이·김치전·막걸리 체험 담아…레시피 영상 27만뷰 넘겨

인플루언서 아구마미가 샤오홍슈(Xiaohongshu)에 공개한 K-스트리트푸드 콘텐츠 사진 [aT]
인플루언서 아구마미가 샤오홍슈(Xiaohongshu)에 공개한 K-스트리트푸드 콘텐츠 사진 [aT]

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 중화권 MZ세대를 겨냥한 한국 길거리 음식(K-스트리트푸드) 홍보에 나섰다. 현지 인기 인플루언서와 협업해 사회관계망서비스(SNS) 중심 뉴미디어 마케팅을 확대하는 모습이다.

농식품부와 aT는 홍콩과 중화권 소비자를 대상으로 K-스트리트푸드 홍보 콘텐츠를 제작·공개했다고 29일 밝혔다.

최근 홍콩에서는 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)와 SNS를 중심으로 K-푸드와 한국 길거리 음식 문화에 대한 관심이 커지고 있다. 이에 따라 aT는 현지 소비자 접점이 큰 인플루언서를 활용해 인스타그램과 샤오홍슈 중심 홍보를 진행했다.

이번 콘텐츠에는 홍콩 배우이자 인플루언서인 그레이스 찬(Grace Chan)과 중화권 미식 콘텐츠 인플루언서 아구마미(阿狗的妈咪)가 참여했다.

그레이스 찬은 인스타그램 팔로워 약 84만명을 보유한 홍콩 유명 라이프스타일 인플루언서다. 아구마미는 샤오홍슈를 중심으로 활동하는 중화권 미식·여행 콘텐츠 크리에이터다.

인플루언서 그레이스 찬이 인스타그램에 게시한 K-스트리트푸드 홍보 콘텐츠 사진[aT]
인플루언서 그레이스 찬이 인스타그램에 게시한 K-스트리트푸드 홍보 콘텐츠 사진[aT]

그레이스 찬은 한국을 직접 방문해 재래시장과 한강 편의점, 포장마차 등을 배경으로 떡볶이와 김치전, 막걸리 등을 체험하는 콘텐츠를 선보였다. 아구마미는 홍콩 현지 마트에서 K-스트리트푸드를 구매하고 홈파티용 조리법을 소개하는 영상을 제작했다.

현재 인스타그램과 샤오홍슈 등을 통해 총 6편의 영상이 공개됐다. 레시피 관련 영상은 조회수 27만회를 넘겼다.

aT는 영상 조회수와 댓글 등 소비자 반응을 분석해 향후 중화권 대상 마케팅 전략 수립에 활용할 계획이다.

전기찬 aT 수출식품이사는 “현지 소비자가 공감할 수 있는 콘텐츠를 통해 K-스트리트푸드의 친숙함과 매력을 효과적으로 전달하겠다”며 “SNS 기반 뉴미디어 마케팅을 확대해 K-푸드 소비 저변 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.


adastra@heraldcorp.com