관계기관 합동회의·노동부 심의 서울시 “현재 GPR 탐사 진행중” “전차선로 복구 등 40시간 걸려”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서소문 고가차도 철거 공사를 재개 여부가 28일 오후 관계기관들의 회의를 통해 결정된다. 서소문 고가차도에서는 26일 오후 상판(슬라브)이 무너지는 사고가 발생, 3명이 숨지고 3명이 다쳤다.

서울시는 “이날 오전 9시 국토교통부, 고용노동부, 경찰 등 관계기관과 합동 회의를 열어 철거공법과 안전대책을 논의했다”며 “현재 철거공사의 안전성을 확인하기 위한 지표투과레이더(GPR) 탐사를 진행 중”이라고 설명했다.

이날 오후 3시에는 관계기관들의 합동 회의, 오후 4시에는 노동부 작업계획 심의를 거쳐 철거공법 등 공사 재개 관련 사항을 확정할 예정이다.

서소문 고가는 26일 오후 2시 33분 대들보 역할을 하는 구조물인 거더가 무너져 안전 진단을 하던 공사 관계자 등 3명이 숨지고 3명의 부상자를 냈다. 이로 인해 고가 하부를 지나는 열차가 운행되지 못하고 있다. 철거를 재개하려면 노동부의 작업 승인이 필요한 상황이다.

서울시는 공사가 재개되면 비계 철거, 슬라브와 거더 해체, 전차선로 복구 등에 총 40시간이 걸릴 것으로 내다보고 있다.