[헤럴드경제=조용직 기자] 스포츠·레저 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)의 ‘카카오골프예약’ 플랫폼이 인터넷에서 별도로 검색하는 과정 없이 AI(인공지능)가 추천하는 골프장과 티타임으로 골프 라운드를 예약하는 AI 예약 서비스를 연다.

카카오골프예약은 ㈜카카오가 서비스하는 ‘ChatGPT for Kakao(챗지피티 포 카카오)’와 연동해 골퍼가 따로 검색할 필요 없이 대화만으로 원하는 조건의 골프장을 탐색해 예약 페이지로 바로 연결하는 환경을 구축했다. 카카오톡 내 Kakao Tools(카카오툴즈)에서 ‘카카오골프예약’을 추가하면 카카오톡 내 ChatGPT 대화창에서 바로 이용 가능하다.

이에 더해 ChatGPT 일반 서비스에서도 ‘카카오골프예약’이 추천하는 티타임을 검색해 채팅으로 예약할 수 있다. ChatGPT 더보기 메뉴를 통해 앱에서 ‘카카오골프예약’을 검색해 추가하면 곧바로 AI 추천 기반의 예약이 가능하다.

두 방식 모두 별도로 실행하거나 검색하는 과정 없이 대화만으로 정보를 확인할 수 있다. 티타임 예약을 원하는 이용자는 ‘카카오골프예약’ 플랫폼이나 웹 버전으로도 손쉽게 원하는 작업을 마칠 수 있다.

카카오 VX 관계자는 “요즘 AI로 손쉽게 문제를 해결하는 것을 ‘딸깍’으로 표현하는데, 이런 트렌드에 발맞춰 AI 기술로 골퍼들의 편의성을 높였다”며 “국내 1위 골프 예약 플랫폼 평가에 걸맞게 앞으로도 지속적으로 골프 및 정보기술(IT) 업계 변화 트렌드와 이용자의 편익을 위해 서비스를 업그레이드해 나가겠다”고 말했다.