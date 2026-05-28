조선·자동차 밀집 동부권 전담 노동행정 강화 원·하청 상생·산업안전·청년 인력난 해소 논의 본격화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 울산 동·북·중구를 관할하는 울산동부고용노동지청을 공식 출범시키고, 조선업 원·하청 상생과 산업안전 강화를 위한 지역 맞춤형 노동행정에 본격 나선다. 노동부는 K-조선업 재도약을 위한 노사정 사회적 대화 협의체도 오는 6월 출범시키기로 했다.

노동부 울산동부지청은 28일 울산 동구 청사에서 개청식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 김영훈 장관을 비롯해 김태선·윤종오 의원, 울산시 부시장, 지역 노사단체 관계자 등이 참석했다.

울산은 자동차·조선·석유화학 등 국가기간산업이 집적된 국내 최대 산업단지다. 다만 동·북·중구는 조선·자동차 중심, 남구·울주군은 석유화학·기계전자 중심으로 산업 구조가 달라 지역별 특성에 맞춘 노동행정 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 노동부는 지난 4월 30일 울산동부지청을 신설했다.

울산동부지청은 조선업과 자동차 산업 밀집 지역 특성을 고려해 원·하청 교섭 안착 지원, 통합 안전보건체계 구축 등 지역 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다. 대형 사업장뿐 아니라 수천 개 하청·협력업체까지 아우르는 현장 지원 체계를 구축하고, 울산시와 노사단체, 유관기관과 협력해 노동자 권익 보호를 강화한다는 방침이다.

특히 노동부는 조선업 인력난과 산업 구조 문제 해결을 위해 6월 중 노사정 사회적 대화 협의체를 출범시킨다. 협의체에서는 청년 인력 유입 확대, 처우 개선, 원·하청 상생, 신기술 도입 과정의 산업안전 문제 등을 논의할 예정이다.

정부는 직업훈련과 현장교육 확대, 청년 자산형성 지원, AI 기반 산업재해 예방체계 구축, 협력업체 노동자 보상체계 개선 등도 추진하기로 했다. 노동부는 일·생활 균형을 통한 생산성 향상과 지역 정착 지원 강화에도 나설 계획이다.

김 장관은 “울산동부지청 개소는 ‘모든 국민이 행복하게 일할 수 있는 나라’라는 국민주권정부의 약속을 노동자의 도시 울산에서 실천해 나가는 자리”라며 “노동이 함께하는 K-조선 재도약을 위한 사회적 대화 협의체를 6월 중 속도감 있게 출범하겠다”고 말했다.

한편 김 장관은 개청식 이후 한국산업인력공단, 근로복지공단, 한국산업안전보건공단 등 울산 소재 노동부 산하 공공기관 3곳을 찾아 릴레이 노사간담회를 진행했다.