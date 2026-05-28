- 대내외 경제 여건 악화 소상공인·서민 지원…고유가 피해지원금, 지역사랑 상품권 등 총 5473억원

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 중동 전쟁 장기화에 따른 대내외 경제 여건 악화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 서민층을 지원키 위해 ‘민생경제 안정’ 추가경정예산안을 편성했다.

충남도는 도민 경제 부담 완화와 지역경제 활성화 등을 위해 5473억 원 규모의 제1회 추경안을 편성, 도의회에 제출했다고 28일 밝혔다.

이번 추경안은 일반회계 5471억원, 특별회계 2억원 등으로, 다음 달 도의회를 통과하면 도의 재정 규모는 당초 12조 4628억원에서 13조 101억원으로 4.4% 증가한다.

주요 편성 내용을 보면, 먼저 도내 민생 경제 회복을 위해 ▷고유가 피해 지원금 2875억원 ▷지역사랑상품권 발행 지원 873억원 ▷충청남도 버팀이음프로젝트 40억원 등을 새롭게 세웠다.

또 재해·재난으로부터 더 안전한 충남 구현을 위해 ▷2025년 호우 피해 공공시설 복구비 및 재난 지원금(추가) 등 1305억원 ▷폭염 대책비 22억원도 신규 편성했다.

다가오는 장마철 집중호우에 대비해서는 ▷국가하천 유지보수(금강권역) 39억 원을 증액하고, 소나무 재선충병 긴급 방제를 위해서는 ▷산림 재해 대책비 93억원을 반영했다.

이와 함께 문화·체육·관광 기반 조성을 통한 품격 있는 삶 구현을 위한 ▷백제유적 세계유산 보존관리 사업에는 36억원을 늘리고, ▷대형 한류 종합 행사 3억원 ▷어르신 스포츠 강좌 프로그램 2억원을 새롭게 포함했다.

제출한 추경안은 제368회 도의회 정례회에서 상임위원회별 심사와 예산결산특별위원회 심사를 거친 뒤, 다음 달 22일 본회의 의결로 최종 확정된다.

충남도 이승열 기획조정실장 직무대리는 “이번 추경안에는 민생 경제 안정과 지역경제 활성화, 여름철 재해·재난 대비 등 긴급하게 필요한 사업들을 담았다”며 “도의회 의결이 확정되면, 행정력을 집중해 예산을 신속하게 집행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.