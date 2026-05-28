엔비디아 대만 본부 2030년 완공 목표 TSMC·폭스콘 등과 협력 확대 본격화 “칩·패키징·슈퍼컴퓨터 모두 대만서” AI 반도체 공급망 ‘대만 쏠림’ 더 심화

[헤럴드경제=서지연 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만을 “AI 혁명의 진원지”라고 평가하며 연간 1500억달러(약 207조원) 규모 투자 계획을 밝혔다. 엔비디아와 AMD 등 글로벌 AI 반도체 기업들이 잇따라 대만 투자 확대에 나서면서 AI 공급망의 ‘대만 집중’ 현상도 한층 강화되는 분위기다.

27일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 황 CEO는 이날 대만 타이베이에서 열린 엔비디아 현지 본부 기공식 행사에서 “4~5년 전 연간 100억~150억달러 수준이던 대만 투자가 이제 1000억달러를 넘어 앞으로는 1500억달러까지 늘어날 것”이라고 말했다.

그는 “대만은 AI 혁명의 진원지”라며 “칩과 패키징, AI 슈퍼컴퓨터가 모두 이곳에서 만들어지고 있다”고 강조했다.

대만 타이난 출신인 황 CEO는 9살 때 미국으로 이민을 떠났다. 이날 행사에는 그의 부모와 아내, 자녀들도 참석했다.

엔비디아 대만 본부는 올해 착공해 2030년 완공을 목표로 한다. 완공 이후 약 4000명을 고용할 계획이다.

엔비디아는 세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 TSMC와 협력을 강화하는 동시에 폭스콘, 위스트론, 콴타컴퓨터 등 AI 서버 제조 파트너와의 연계도 확대할 방침이다.

AI 반도체 기업들의 대만 투자 경쟁도 가속화하고 있다.

AMD 역시 지난 21일 대만 AI 산업에 100억달러(약 13조8000억원) 이상을 투자해 첨단 AI 칩 생산·조립 역량을 확대하겠다고 발표했다.

시장에서는 설계와 제조, 패키징, 서버 조립까지 아우르는 AI 반도체 생태계가 대만 중심으로 더욱 결집하고 있다는 평가가 나온다.

반면 한국은 고대역폭메모리(HBM) 등 핵심 부품 공급 역할에 집중되는 구조가 강화되고 있다는 분석도 제기된다.

황 CEO는 엔비디아 기업가치 전망에 대해서도 자신감을 드러냈다.

현재 시가총액 약 5조달러 수준인 엔비디아가 향후 3~5년 안에 더 높은 기업가치를 기록할 가능성이 있다고 전망했다.