[헤럴드경제=도현정 기자] 이란 국영방송이 27일(현지시간) 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 초안에 이란 주변 중동 국가에서 미군 병력을 철수한다는 내용이 포함됐다고 보도하자, 백악관은 이를 “날조된 것”이라고 강하게 부인했다.

백악관은 이날 ‘신속대응 47’이라는 이름의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “이란이 통제하는 매체의 이 보도는 사실이 아니며, 그들이 공개한 MOU는 완전히 날조된 것”이라는 글을 게시했다. 이어 “누구도 이란 국영방송이 내보내는 것을 믿어서는 안 된다”며 “사실이 중요하다”고 주장했다.

이란 국영방송은 이날 양국이 협의 중인 MOU의 비공식 초안에 미국이 이란 주변에 주둔한 병력을 철수하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함됐다고 보도했다.

이란 국영방송은 이란은 그 대가로 MOU 체결 한 달 안에 군함을 제외한 호르무즈 해협 통과 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 복원하기로 약속했다는 내용도 전했다. 이어 호르무즈 해협에서 이란이 선박 항로 지정·관리를 맡고 오만이 이에 협조하기로 한다는 조건이 붙었다고 주장했다.

백악관이 이란 국영방송의 보도를 “날조”라고 전면 부인한 것은 MOU를 놓고 미국과 이란의 신경전이 팽팽하다는 것을 보여주는 징표로 보인다. 미국과 이란은 지난 주말부터 종전 MOU 체결 합의에 가까워졌다고 알리면서도, 아직 협상 타결 소식은 전해지지 않고 있다.

이를 두고 이란 핵 프로그램 해결이나 고농축 우라늄 처리 문제, 호르무즈 해협 재개방 등의 방법과 시기 등을 놓고 양측의 이견이 맞서고 있다는 관측도 나온다.