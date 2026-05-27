[헤럴드경제=최원혁 기자] 아내의 명품 가방을 허락 없이 중고로 팔아 그 돈을 어머니에게 송금한 남편의 행태가 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티 인싸이더에는 ‘제 명품백 몰래 중고로 팔아 시어머니 드린 남편’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “최근 이사를 하고 옷방 정리를 끝낸 뒤 오랜만에 약속이 있어 아끼던 명품백을 찾았는데 아무리 뒤져봐도 보이지 않았다”고 운을 뗐다.

해당 가방은 A씨가 결혼 전 본인의 자금으로 구매했던 고가의 제품이었다. 물건이 사라진 것에 의구심을 느낀 A씨는 남편을 추궁했고 결국 남편이 가방을 몰래 팔았다는 사실을 알게됐다.

A씨의 남편은 “요즘 중고 리셀이 유행”이라며 A씨의 가방을 중고 거래로 처분한 뒤 시어머니의 부채를 상환하는 데 사용했다고 말했다.

이에 A씨가 “어떻게 남의 물건을 몰래 팔 수 있냐”고 강하게 따졌지만 남편은 “그럴 수도 있는 거 아니냐”고 반응하며 오히려 시어머니에게 아내의 행동을 일러바쳤다.

이후 시어머니는 A 씨에게 전화를 걸어 “요즘 같은 불경기에 쓰지도 않는 가방 처박아두면 돈이 나오냐”며 “시댁이 힘들다는데 그것도 못 내놓냐? 아깝냐”고 적반하장 태도를 보였다.

여기에 남편까지 “엄마가 급하다는데 좋은 일 했다고 생각해라. 나중에 더 좋은 걸로 사주겠다”며 시종일관 책임감 없는 태도를 보였다.

A씨는 “정이 뚝 떨어지더라. 남의 물건 훔쳐다 본인 엄마 돕는 사람이랑은 더는 못 살겠다”며 “이혼 서류 던지고 가방값 청구할 생각인데, 제 선택 백번 천번 맞는 거 아니냐”고 의견을 물었다.

사연을 접한 누리꾼들은 “저런 행동을 할 정도면 말이 안 통하는 상대니까 하루빨리 헤어지는 게 낫다”, “신뢰가 깨진 결혼생활은 억지로 이어가봤자 서로 힘들기만 하다” 등의 반응을 보였다.