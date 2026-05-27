‘KODEX SK하이닉스’ 거래액 1위 ‘TIGER SK하이닉스’ 개인 순매수 1위 특정 종목 절반은 매수 후 매도 ‘손바뀜’

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지가 27일 상장된 가운데, 이날 상장된 16종목의 합산 시가총액이 4조9000억원을 넘어선 것으로 집계됐다.

한국거래소에 따르면 이날 단일종목 레버리지·인버스 상품 16종의 하루 합산 시가총액은 4조9937억원으로 집계됐다. 거래량과 거래대금은 각각 4억1691만좌, 10조4071억원을 기록했다.

삼성자산운용의 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’가 거래대금 기준 상장지수펀드(ETF) 전체 1위를 차지했다.

다만, 개인 투자자 순매수액은 미래에셋자산운용의 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’가 앞섰다. 삼성자산운용과 미래에셋자산운용은 국내 ETF 시장 ‘톱2’로, 치열한 접전을 벌였다.

금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 이날 오후 3시40분 기준 거래대금이 국내 상장 ETF 중 가장 많은 4조3880억원으로 집계됐다.

‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’가 2조678억원으로 4위, ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’가 1조9477억원으로 5위를 차지했다. ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’는 1조162억원으로 11위였다.

삼성자산운용(KODEX)과 미래에셋자산운용(TIGER) 등 2개 운용사의 4개 종목만 합쳐도 거래대금이 총 9조4198억원에 달했다.

이날 두 곳을 비롯한 8개 운용사가 16개 단일종목 레버리지·인버스 상품을 상장했다.

유일하게 SK하이닉스 주가 하락 시 수익률을 두 배로 얻는 곱버스 상품을 출시한 신한자산운용의 ‘SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X’가 거래대금 상위 19위에 올라간 점도 눈길을 끌었다.

최근 SK하이닉스 주가가 가파르게 오르자 하락에 베팅하는 수요도 함께 늘어난 것으로 풀이된다.

개인 투자자의 선택은 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’가 더 많았다.

코스콤 CHECK를 보면 해당 상품의 개인 투자자 순매수액은 6909억원으로 이날 전체 상장 종목 개인 순매수액 1위를 기록했다.

‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’(6674억원), ‘KOEDX 삼성전자단일종목레버리지’(3155억원), ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’(2784억원)가 뒤를 이었다.

손바뀜도 활발하게 일어났다. ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’는 매수 수량이 4403만6599주, 매도 수량이 2065만696주로 각각 집계됐다. 산술적으로 매수한 수량의 절반을 당일 되판 셈이다.

‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’는 매수 수량이 3914만1729주, 매도 수량이 1087만1860주였다.

단일종목 레버리지 상품들이 투자 자금을 빨아들이며 코스피 지수를 견인했다. 이날 코스피 지수는 2.25% 상승한 8228.70에 마감됐다. 장중 8400선을 돌파하기도 했다. 김용구 유안타증권 연구원은 “자금이 레버리지 ETF로 유입됨에 따라 해당 종목의 현물 주식과 주식 선물을 추가 매수하면서 수급 유입 효과가 나타나면서 코스피를 견인했다”고 평가했다.