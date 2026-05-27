‘쿼드쎄라 펜타’…집에서 효과적 스킨케어 가능

초음파기술 기업 에코디엠랩(대표 윤만순)이 5중 주파수제어 알고리즘을 탑재한 홈케어 미용기기를 개발해 선보였다.

신제품 ‘쿼드쎄라 펜타’(사진)는 1, 3, 10, 19, 25MHz의 5가지 복합주파수 회로 설계가 특징. 자사가 보유한 초음파 원천기술에 실제 소비자들의 사용경험을 결합해 완성도를 높인 제품이라고 한다.

사용자는 피부상태에 따라 Q모드, 진정, 광채, 보습 등 4가지 프로그램을 선택할 수 있다. 기기 본체 무게 200g에 직관적인 아이콘 디스플레이, 모드별 LED색상 식별, 음성 안내시스템 등이 적용됐다고도 했다. 거치 시 작동이 멈추는 모션센서 가이드 기능을 적용해 안전성과 사용편의성을 높였다고.

에코디엠랩 윤만순 대표(공학박사)는 “독자 인터벌배열 기술을 통해 조사모드를 체계적으로 구분했다. 5가지 주파수를 교차 제어하는 기술을 적용해 가정에서도 안전하고 효율적인 스킨케어가 가능하다”고 전했다.

하드웨어의 안전성과 물리적 출력 특성은 국가공인시험기관인 한국산업기술시험원(KTL)의 공식 성적서와 하이드로폰 정밀 측정데이터를 통해 검증받았다. 피부 접촉 헤드부위에는 부식과 변색에 강한 2등급 티타늄 소재가 적용됐다.